कॉमेडियन जाकिर खान ने स्टेज से लिया ब्रेक, बताया 1 साल से खराब है तबीयत

फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा नाम हासिल किया है। उनकी गिनती भारत के लोकप्रिय कॉमेडियन में होती है। हाल ही में जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्कवायर गार्डन में हिंदी में कॉमेडी कर इतिहास रचा है।

दुनिया को हंसाने वाले जाकिर खान पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। इस वजह से अब उन्होंने स्टेज शोज से ब्रेक लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है। जाकिर खान ने इंस्टाग्राम पर 'हेल्थ अपडेट' शेयर किया है।

जाकिर खान ने लिखा, मैं पिछले 10 साल से टूर कर रहा हूं। हालांकि आपका प्यार और स्नेह पाकर मैं बहुत किस्मतवाला महसूस करता हूं, लेकिन इतना ज्यादा टूर करना ना तो अच्छा है और ना ही सेहत के लिए।

उन्होंने लिखा, हर मिलने वाले को संतुष्ट करने की कोशिश, दिन में 2-3 शो, रातों की नींद हराम, सुबह-सुबह की फ्लाइट और हां, खाने का कोई टाइम-टेबल नहीं। मैं एक साल से बीमार हूं, लेकिन मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि उस समय ऐसा करना जरूरी था।

जाकिर ने लिखा, मुझे स्टेज पर होना पसंद है, लेकिन अब मुझे ब्रेक लेना होगा। मतलब मन तो मेरा नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक साल से टाल ही रहा था, पर अब लग रहा है कि बात हाथ से निकल जाए, उसके पहले संभाल लेना चाहिए। इसलिए इस बार भारत में लिमिटेड शहरों में टूर करेंगे। मैं ज्यादा शो नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक लंबे ब्रेक पर जाने की सलाह दी गई है।

जाकिर ने बताया कि उनके इस टूर में कम शोज होंगे। इंदौर में कोई शो नहीं होगा। जिन्हें देखना है उन्हें भोपाल जाना पड़ेगा। ये 24 अक्टूबर से शुरू होकर 11 जनवरी 2026 तक चलेगा। जाकिर खान के इस टूर का नाम 'पापा यार' है।