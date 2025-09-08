सोमवार, 8 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (14:37 IST)

अवनीत कौर की दीवानगी, पाकिस्तानी से मिलने आया शख्स, बॉर्डर पर पकड़ाया

Pakistani man caught from the border
बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महज 23 साल की उम्र में अवनीत की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। हाल ही में अवनीत कौर के एक फैन को जम्मू-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया। यह शख्स पाकिस्तानी से आया था। 
 
खुद को अवनीत कौर का फैन बताने वाले इस शख्स की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा निवासी सिराज खान के रूप में हुई। बीएसएफ की शुरुआती जांच और पूछताछ में पता चला कि सिराज खान एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था। 
 
पूछताछ में पाकिस्तानी से आए सिराज खान ने दावा किया कि वह भारत में केवल बॉलीवुड अभिनेत्री अवनीत कौर से मिलने आया है। सिराज ने कहा कि वह अवनीत कौर का बड़ा प्रशंसक है। वह उसे बहुत पसंद है और उनसे मिलने के लिए ही वह सीमा पार कर आया। 
 
सिराज के पास से कुछ पाकिस्तानी करेंसी नोट भी बरामद हुए हैं। सिराज के भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश के पीछे के असली मकसद का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। 
 
बता दें कि अवनीत कौर ने अपने करियर की शुरुआत 'डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स' से की थी। हालांकि उन्हें असली फेम 'अलादीन- नाम तो सुना होगा' सीरियल से मिला। वह टीकू वेड्स शेरू, मर्दानी, लव की अरेंज मैरिज और मेरी मां जैसे शोज और फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
हैदराबाद में तैयार हो रहा है स्लम्स का बाहुबली, द पैराडाइज के मेकर्स बना रहे हैं ग्रैंड सेट

हैदराबाद में तैयार हो रहा है स्लम्स का बाहुबली, द पैराडाइज के मेकर्स बना रहे हैं ग्रैंड सेटसाउथ सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस फिल्म को टैलेंटेड श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में दसरा की जबरदस्त सफलता हासिल की है।

वर्ड ऑफ माउथ से 'द बंगाल फाइल्स' को मिली अच्छी पब्लिसिटी, वीकेंड पर किया इतना कलेक्शन

वर्ड ऑफ माउथ से 'द बंगाल फाइल्स' को मिली अच्छी पब्लिसिटी, वीकेंड पर किया इतना कलेक्शनफिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' तमाम विवादों के बाद आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे अब तक की सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक माना जा रहा है। फिल्म की कहानी बीते कल और आज के बीच सफर करती है, जो 16 अगस्त 1946 को हुए डायरेक्ट एक्शन डे की सच्चाई को सभी के सामने लाती है।

बिग बॉस 19 के घर में टला बड़ा हादसा, एक कंटेस्टेंट की गलती से जल सकता था पूरा सेट!

बिग बॉस 19 के घर में टला बड़ा हादसा, एक कंटेस्टेंट की गलती से जल सकता था पूरा सेट!सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। महज कुछ ही दिनों में कंटेस्टेंट के असली चेहरे सामने आने लगे हैं। इसी बीच 'बिग बॉस' के घर में एक कंटेस्टेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक कंटेस्टेंट की लापरवाही की वजह से सभी की जान जोखिम में आ गई थी।

द चेज का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, बल्ला छोड़ धोनी ने पकड़ी बंदूक, दिखा एक्शन अवतार

द चेज का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, बल्ला छोड़ धोनी ने पकड़ी बंदूक, दिखा एक्शन अवतारबॉलीवुड एक्टर आर माधवन जल्द ही फिल्म 'द चेज' में नजर आने वाले हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म में पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी दिखेंगे। हाल ही में आर माधवन और वासन बाला ने उनकी आगामी प्रोजेक्ट 'द चेज' का टीज़र रिलीज किया है।

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में किकू शारदा का धमाका, देखने मिलेंगे 5 बड़े सरप्राइज

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में किकू शारदा का धमाका, देखने मिलेंगे 5 बड़े सरप्राइजकॉमेडियन और अभिनेता किकू शारदा ने अपनी मिमिक्री, अनोखे एक्सप्रेशन और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है। अब वह नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में नजर आ रहे हैं। शो शुरू होने से पहले ही फैंस में जबरदस्त उत्साह था। आइए जानते हैं पांच कारण, क्यों किकू शारदा को इस शो में देखना बेहद खास होगा।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
