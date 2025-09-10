बुधवार, 10 सितम्बर 2025
Last Modified: बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (15:07 IST)

प्राइम वीडियो लेकर आया नया अनस्क्रिप्टेड शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, इस दिन से होगा प्रीमियर

prime video unscripted show
प्राइम वीडियो ने अपने सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले टॉक शो 'ओप्पो प्रेज़ेंट्स टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का ऐलान कर दिया है। यह शो कोहलर और कल्याण ज्वैलर्स द्वारा को-प्रेज़ेंट किया जा रहा है और इसका ग्लोबल प्रीमियर 25 सितंबर को होगा। इस टॉक शो का हर गुरुवार एक नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा। 
 
बता दें कि यह प्राइम वीडियो का नया अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल शो है, जिसमें पहली बार काजोल और ट्विंकल खन्ना को-होस्ट के रूप में एक साथ नज़र आएंगी। इसके अलावा, शो के पहले सीजन में दर्शकों को बेहद शानदार और ग्लैमरस गेस्ट लिस्ट भी देखने को मिलेगी, जो इसे और भी खास बनाएगी। 
 
काजोल की एनर्जेटिक पर्सनैलिटी और ट्विंकल खन्ना के ट्रेडमार्क सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, यह टॉक शो जिसे बनिजे एशिया ने प्रोड्यूस किया है, वो दर्शकों को जाने माने कुछ सबसे बड़ी और नामी हस्तियों के साथ मनोरंजन का अनलिमिटेड डोज़, बिना फ़िल्टर किए हुए पलों का मज़ा, ढेर सारी हंसी और सरप्राइज़ देने वाला है।
 
प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, निखिल माधोक का कहना है, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल सिर्फ एक आम सेलिब्रिटी चैटर नहीं है, बल्कि यह स्टार-स्टडेड गेस्ट लाइनअप के साथ ताजा, सीधी और एंटरटेनिंग बातचीत का मेल होने वाला है। यह ऑडियंस को ढेर सारी हाज़िर-जवाबी, दिल से किए गए खुलासे और थोड़ी-सी शरारत से भरे पल भी देगा। 
 
बानीजय एशिया और एंडिमोल शाइन इंडिया की ग्रुप चीफ़ डेवलपमेंट ऑफिसर मृणालिनी जैन ने कहा, टू मच शो में काजोल और ट्विंकल सिर्फ़ होस्ट के रूप में नहीं, बल्कि ख़ास आवाज़ों, जिज्ञासु विचारों और मज़बूत इंस्टिंक्ट्स वाली महिलाओं के रूप में दिखाई देंगी। बिना फ़िल्टर, मज़ेदार और पूरी तरह से ईमानदार तरीक़े से यह शो इस बारे में है कि वे क्या पूछना चाहती हैं, उन्हें किस बात की परवाह है, और वे खुद को कैसे पेश करती हैं। 
