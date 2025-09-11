गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (11:15 IST)

आदित्य नारायण ने नेपोटिज्म पर की बात, बोले- सबके साथ नहीं चलता...

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस शो में कई सेलेब्स ने शिरकत की है। उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण भी इस शो में बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। हाल ही में एक एपिसोड में आदित्य ने नेपोटिज्म को लेकर बात की। 
 
दरअसल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह आदित्य से कहते हैं, जब आपके पिता सुपरस्टार होंत तो इसके भी कुछ दिक्कतें होती हैं या प्रेशर होता है। इस पर आदित्य कहते हैं, नेपोटिज्म के भी कुछ स्तर होते हैं और यह सभी पर लागू नहीं होता। ये नेपोटिज्म सबके साथ नहीं चलता है। 
 
आदित्य कहते हैं, हमने भी अपनी मेहनत की है, कर रहे हैं और करेंगे। हमारा पहला गाना जो सुपरहिट था, ‘राम जी की चाल देखो’ राम लीला से, वो बहुत चला था। और अभी तो ऐसा लगता है कि शुरू हुआ है। 
 
बता दें कि आदित्य नारायण ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था। आदित्य नारायण एक सिंगर, संगीतकार, टेलीविजन होस्ट और अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। 
जब शॉर्ट ड्रेस पहन सीएम के सामने पहुंचीं श्रिया सरन, मांगनी पड़ी माफी

जब शॉर्ट ड्रेस पहन सीएम के सामने पहुंचीं श्रिया सरन, मांगनी पड़ी माफीसाउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस श्रिया सरन 11 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर श्रिया ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक एक अलग पहचान बनाई है। श्रिया हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रही हैं, लेकिन एक बार उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी थी कि उन्हें मांफी मांगनी पड़ गई।

क्या आप जानते हैं अनुराग कश्यप का निकनेम, फिल्म निशानची से है खास कनेक्शन

क्या आप जानते हैं अनुराग कश्यप का निकनेम, फिल्म निशानची से है खास कनेक्शनAmazon MGM Studios India ने अपनी आने वाली थियेटर रिलीज़ 'निशानची' के ट्रेलर के साथ सिनेमाप्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है। एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर यह ट्रेलर फिल्म की हाई-ऑक्टेन कहानी की झलक दिखाता है, जिसमें धमाकेदार सीक्वेंस और तेज़-तर्रार ह्यूमर का तड़का है।

इंस्टाग्राम पर आग लगा रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट यामिनी मल्होत्रा, जानें उनके प्रोजेक्ट्स और ग्लैमरस सफर की पूरी कहानी

इंस्टाग्राम पर आग लगा रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट यामिनी मल्होत्रा, जानें उनके प्रोजेक्ट्स और ग्लैमरस सफर की पूरी कहानीबिग बॉस 18 की चर्चित कंटेस्टेंट और ग्लैमरस अदाकारा यामिनी मल्होत्रा इन दिनों सुर्खियों में हैं। इंस्टाग्राम पर उनके हॉट फोटो और वीडियो धूम मचा रहे हैं, जहां फैन्स उन्हें इंटरनेट सेंसेशन मानते हैं। अपने अब तक के करियर में यामिनी कई प्रोजेक्ट्स और शोज़ में नजर आ चुकी हैं और उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। जानें कैसे वह अपनी बोल्ड अदाओं और एक्टिंग टैलेंट से इंडस्ट्री में नया मुकाम बना रही हैं।

SIIMA अवॉर्ड्स में उर्वशी रौतेला ने मचाई धूम, 16 करोड़ की कस्टमाइज्ड रोल्स-रॉयस कलीनन में की ग्रैंड एंट्री

SIIMA अवॉर्ड्स में उर्वशी रौतेला ने मचाई धूम, 16 करोड़ की कस्टमाइज्ड रोल्स-रॉयस कलीनन में की ग्रैंड एंट्रीबॉलीवुड एक्‍ट्रेस उर्वशी रौतेला की जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। वह अपने स्टाइल से लाखों लोगों को दिवाना बना देती हैं। कई अवॉर्ड्स इवेंट में उर्वशी का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिलता है। हाल ही में SIIMA अवॉर्ड्स 2025 के प्रतिष्ठित मंच पर उन्होंने आते ही सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं।

कभी वैज्ञानिक बनना चाहते थे अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा की फिल्म से मिला बड़ा ब्रेक

कभी वैज्ञानिक बनना चाहते थे अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा की फिल्म से मिला बड़ा ब्रेकबॉलीवुड के जानेमाने फिल्मकार अनुराग कश्यप 53 वर्ष के हो गए हैं। अनुराग कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनके पिता श्रीप्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता थे और वाराणसी के पास सोनभद्र जिले के ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में तैनात थे।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
