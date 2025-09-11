गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (11:37 IST)

सुपर डांसर चैप्टर 5 : मस्ती की पाठशाला में दिखा शिल्पा शेट्टी का बचपन

Super Dancer Chapter 5
डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 5' के अगले एपिसोड में 'मस्ती की पाठशाला' थीम के साथ बचपन का जश्न मनाते हुए देखने मिलने वाला है। इसी दौरान एक बहुत ही खास लम्हा आता है, जब शो के मेकर्स जज शिल्पा शेट्टी के स्कूल जाते हैं। 
 
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 30 साल पूरे करने वाली इस बॉलीवुड डीवा के इस खास पल को और खास बनाते हुए, एक स्पेशल वीडियो क्लिप पेश किया जाता है, जिसमें शिल्पा शेट्टी के स्कूल के दिनों की झलकियां देखने मिलती हैं। इस वीडियो में उनके बचपन के पल, क्लासमेट्स, टीचर्स और यहां तक कि उनकी प्रिंसिपल तक को शामिल किया गया है।
 
शिल्पा, जो इस साल फिल्म इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे कर रही हैं, वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल कर पाऊंगी। 
 
उन्होंने कहा, जब मैं लोगों से सुनती हूं कि मेरी जर्नी ने उन्हें इंस्पायर किया है, तो मुझे बहुत ब्लेस्ड और खुशी महसूस होता है। मुझे खुशी है कि लोग मुझे सबसे पहले एक अच्छे इंसान के तौर पर याद करते हैं, और उसके बाद मेरी सारी उपलब्धियां आती हैं। स्कूल के दिन सच में सबसे अच्छे दिन थे।
 
मस्ती से भरे परफॉर्मेंस, इमोशनल कर देने वाले यादों और शिल्पा शेट्टी की दिल छू लेने वाली बातों के साथ, ‘मस्ती की पाठशाला’ एपिसोड सुपर डांसर के सबसे यादगार चैप्टर्स में से एक बन गया। 
