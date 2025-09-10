बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Anurag Kashyap nickname is Rinku and Vedika Pinto is playing the role of Rinku in Nishanchi
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (17:55 IST)

क्या आप जानते हैं अनुराग कश्यप का निकनेम, फिल्म निशानची से है खास कनेक्शन

Anurag Kashyap Birthday
Amazon MGM Studios India ने अपनी आने वाली थियेटर रिलीज़ 'निशानची' के ट्रेलर के साथ सिनेमाप्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है। एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर यह ट्रेलर फिल्म की हाई-ऑक्टेन कहानी की झलक दिखाता है, जिसमें धमाकेदार सीक्वेंस और तेज़-तर्रार ह्यूमर का तड़का है।
 
अनुराग कश्यप के अनोखे फिल्ममेकिंग स्टाइल को बरकरार रखते हुए यह फिल्म ऐश्वर्य ठाकरे के दमदार डेब्यू को भी पेश करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक दिलचस्प और मज़ेदार कनेक्शन भी छुपा हुआ है?
 
दरअसल, अनुराग कश्यप का असली निकनेम है "रिंकू", और संयोग से फिल्म में वेदिका पिंटो का किरदार भी रिंकू ही है। शूटिंग के दौरान जब भी कोई “रिंकू” कहता, तो सेट पर अनुराग कश्यप और वेदिका दोनों एक साथ पलटकर देखते थे, जिससे पूरी टीम हंसी में लोटपोट हो जाती थी।
 
इसके अलावा, फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे का जबरदस्त डबल रोल देखने को मिलेगा। उनके साथ फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, और कुमुद मिश्रा जैसे अनुभवी कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
 
'निशानची' का निर्देशन किया है अनुराग कश्यप ने, और इसे लिखा है प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल, और अनुराग कश्यप ने मिलकर। फिल्म का निर्माण अजय राय और रंजन सिंह ने Jar Pictures और Flip Films के बैनर तले किया है। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कभी वैज्ञानिक बनना चाहते थे अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा की फिल्म से मिला बड़ा ब्रेक

कभी वैज्ञानिक बनना चाहते थे अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा की फिल्म से मिला बड़ा ब्रेकबॉलीवुड के जानेमाने फिल्मकार अनुराग कश्यप 53 वर्ष के हो गए हैं। अनुराग कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनके पिता श्रीप्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता थे और वाराणसी के पास सोनभद्र जिले के ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में तैनात थे।

राशि खन्ना ने 'तेलुसु कड़ा' की शूटिंग पूरी की, बीटीएस के जरिए दिखाई सिनेमाई सफर की झलक

राशि खन्ना ने 'तेलुसु कड़ा' की शूटिंग पूरी की, बीटीएस के जरिए दिखाई सिनेमाई सफर की झलकराशि खन्ना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने करियर के एक भावनात्मक पड़ाव को साझा किया। अभिनेत्री ने घोषणा की कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म, 'तेलुसु कड़ा' की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी कर ली है। सेट से एक बीटीएस शेयर करते हुए, राशि खन्ना ने आभार व्यक्त किया और उस भावनात्मक सफ़र को याद किया जिस पर यह फिल्म उन्हें ले गई।

आलिया भट्ट से कृति सेनन तक, इन एक्ट्रेस ने नो-मेकअप लुक से जीता फैंस का दिल

आलिया भट्ट से कृति सेनन तक, इन एक्ट्रेस ने नो-मेकअप लुक से जीता फैंस का दिलआज की दुनिया जहां हर कोई कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग और इंस्टाग्राम-परफेक्ट मेकअप के पीछे भाग रहा है, वहीं अपनी नेचुरल ब्यूटी को अपनाना एक सुखद और ताज़गीभरा एहसास देता है। नो-मेकअप ट्रेंड अब चर्चा का विषय बन गया है, जो साबित करता है कि कभी-कभी सबसे बेहतरीन लुक वही होता है जो सिर्फ़ स्वस्थ और दमकती त्वचा के साथ सहज स्टाइलिंग से उभरता है।

Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने खोले जिंदगी के दर्दनाक राज, 19 साल की उम्र में पिता करना चाहते थे शादी

Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने खोले जिंदगी के दर्दनाक राज, 19 साल की उम्र में पिता करना चाहते थे शादीसलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन नए विवाद देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंटेस्टेंट्स अपनी जिंदगी के कई राज भी खोल रहे हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल ने अपने दर्दनाक बचपन के बारे में बात की।

दबंग के 15 साल: सलमान खान स्टारर फिल्म के गाने आज भी है यादगार

दबंग के 15 साल: सलमान खान स्टारर फिल्म के गाने आज भी है यादगारसुपरस्टार सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग ने आज से 15 साल पहले दर्शकों को सिर्फ उनका सुपरस्टार कॉप चुलबुल पांडे ही नहीं दिया, बल्कि जबरदस्त साउंडट्रैक भी दिया जो आज भी दिलों में जिंदा हैं। दबंग के गाने चाहे रोमांस हो या हाई-एनर्जी बीट्स से भरे वह यादगार बन गए।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com