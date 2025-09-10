बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. yamini malhotra bigg boss 18 hot photos projects instagram
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (19:10 IST)

इंस्टाग्राम पर आग लगा रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट यामिनी मल्होत्रा, जानें उनके प्रोजेक्ट्स और ग्लैमरस सफर की पूरी कहानी

Yamini Malhotra Hot Photo
रियलिटी शो बिग बॉस 18 में कई चेहरे नजर आए, लेकिन जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था वो नाम है अभिनेत्री यामिनी मल्होत्रा। अपनी खूबसूरती, बेबाक अंदाज़ और ग्लैमरस स्टाइल से वह शो में आते ही सुर्खियों में छा गई थीं। यामिनी उन अभिनेत्रियों में से हैं, जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बराबर चर्चा में रहती हैं।
 
इंस्टाग्राम पर हॉटनेस का जलवा
यामिनी मल्होत्रा इंस्टाग्राम पर बेहद एक्टिव रहती हैं। उनके अकाउंट पर हज़ारों फॉलोअर्स हैं, जो हर नए फोटो और वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें अक्सर वायरल हो जाती हैं। बिकिनी लुक से लेकर इंडो-वेस्टर्न आउटफिट तक, यामिनी का हर अंदाज़ फैन्स को दीवाना बना देता है। उनके वीडियो रील्स पर लाखों व्यूज़ मिलते हैं और कमेंट सेक्शन में फैन्स उन्हें ब्यूटी क्वीन, डिवा और गॉर्जियस जैसे कॉम्प्लिमेंट्स देते नहीं थकते। यही वजह है कि यामिनी सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं।

 
बिग बॉस 18 ने दी थी पहचान 
यामिनी मल्होत्रा को बिग बॉस 18 के जरिये भारी चर्चा मिली। शो में उनका स्टाइल, बेबाक राय और टास्क में परफॉर्मेंस दर्शकों को काफी पसंद आया। कई बार उनकी ग्लैमरस ड्रेसिंग सेंस शो की हाइलाइट बन चुकी थी। उन्होंने घर के अंदर भी अपने फैशन और बोल्ड लुक से अलग पहचान बनाई। 

 
यामिनी का करियर और प्रोजेक्ट्स
यामिनी मल्होत्रा का करियर फिल्मों और टीवी शोज़ दोनों में रहा है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है। इसके अलावा, वे कई म्यूजिक वीडियोज़ में भी नजर आ चुकी हैं, जिन्हें यूट्यूब पर लाखों व्यूज़ मिले। मॉडलिंग की दुनिया से शुरुआत करने वाली यामिनी अब खुद को एक एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में स्थापित कर चुकी हैं।

क्यों रहती हैं हमेशा सुर्खियों में?
यामिनी मल्होत्रा का नाम अक्सर सुर्खियों में इसलिए रहता है क्योंकि वे फैन्स से जुड़ाव बनाए रखती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी, बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी और लगातार नए प्रोजेक्ट्स करने की वजह से वे चर्चा में बनी रहती हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या आप जानते हैं अनुराग कश्यप का निकनेम, फिल्म निशानची से है खास कनेक्शन

क्या आप जानते हैं अनुराग कश्यप का निकनेम, फिल्म निशानची से है खास कनेक्शनAmazon MGM Studios India ने अपनी आने वाली थियेटर रिलीज़ 'निशानची' के ट्रेलर के साथ सिनेमाप्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है। एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर यह ट्रेलर फिल्म की हाई-ऑक्टेन कहानी की झलक दिखाता है, जिसमें धमाकेदार सीक्वेंस और तेज़-तर्रार ह्यूमर का तड़का है।

SIIMA अवॉर्ड्स में उर्वशी रौतेला ने मचाई धूम, 16 करोड़ की कस्टमाइज्ड रोल्स-रॉयस कलीनन में की ग्रैंड एंट्री

SIIMA अवॉर्ड्स में उर्वशी रौतेला ने मचाई धूम, 16 करोड़ की कस्टमाइज्ड रोल्स-रॉयस कलीनन में की ग्रैंड एंट्रीबॉलीवुड एक्‍ट्रेस उर्वशी रौतेला की जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। वह अपने स्टाइल से लाखों लोगों को दिवाना बना देती हैं। कई अवॉर्ड्स इवेंट में उर्वशी का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिलता है। हाल ही में SIIMA अवॉर्ड्स 2025 के प्रतिष्ठित मंच पर उन्होंने आते ही सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं।

कभी वैज्ञानिक बनना चाहते थे अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा की फिल्म से मिला बड़ा ब्रेक

कभी वैज्ञानिक बनना चाहते थे अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा की फिल्म से मिला बड़ा ब्रेकबॉलीवुड के जानेमाने फिल्मकार अनुराग कश्यप 53 वर्ष के हो गए हैं। अनुराग कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनके पिता श्रीप्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता थे और वाराणसी के पास सोनभद्र जिले के ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में तैनात थे।

राशि खन्ना ने 'तेलुसु कड़ा' की शूटिंग पूरी की, बीटीएस के जरिए दिखाई सिनेमाई सफर की झलक

राशि खन्ना ने 'तेलुसु कड़ा' की शूटिंग पूरी की, बीटीएस के जरिए दिखाई सिनेमाई सफर की झलकराशि खन्ना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने करियर के एक भावनात्मक पड़ाव को साझा किया। अभिनेत्री ने घोषणा की कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म, 'तेलुसु कड़ा' की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी कर ली है। सेट से एक बीटीएस शेयर करते हुए, राशि खन्ना ने आभार व्यक्त किया और उस भावनात्मक सफ़र को याद किया जिस पर यह फिल्म उन्हें ले गई।

आलिया भट्ट से कृति सेनन तक, इन एक्ट्रेस ने नो-मेकअप लुक से जीता फैंस का दिल

आलिया भट्ट से कृति सेनन तक, इन एक्ट्रेस ने नो-मेकअप लुक से जीता फैंस का दिलआज की दुनिया जहां हर कोई कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग और इंस्टाग्राम-परफेक्ट मेकअप के पीछे भाग रहा है, वहीं अपनी नेचुरल ब्यूटी को अपनाना एक सुखद और ताज़गीभरा एहसास देता है। नो-मेकअप ट्रेंड अब चर्चा का विषय बन गया है, जो साबित करता है कि कभी-कभी सबसे बेहतरीन लुक वही होता है जो सिर्फ़ स्वस्थ और दमकती त्वचा के साथ सहज स्टाइलिंग से उभरता है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com