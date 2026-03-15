रविवार, 15 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Union Home Minister Amit Shah targets Rahul Gandhi in Assam
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 15 मार्च 2026 (17:37 IST)

असम में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले- संसद के दरवाजे पर चाय-पकौड़े खाते हैं और देश का विरोध करते हैं...

Amit Shah targets Rahul Gandhi in Assam
Amit Shah targets Rahul Gandhi in Assam : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज असम के गुवाहाटी में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खबरों के अनुसार, गृहमंत्री शाह ने संसद के मकर द्वार पर एलपीजी की कमी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के रवैए की निंदा की। उन्होंने राहुल गांधी पर देश और संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है और वहां इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कभी-कभी संसद के दरवाजे पर बैठकर चाय और पकौड़े खाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं।
 

अमित शाह ने की राहुल गांधी के रवैए की निंदा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में आज एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गृहमंत्री शाह ने संसद के मकर द्वार पर एलपीजी की कमी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के रवैए की निंदा की। उन्होंने राहुल गांधी पर देश और संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है और वहां इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है।

देश की छवि दुनिया में खराब होती है

अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कभी-कभी संसद के दरवाजे पर बैठकर चाय और पकौड़े खाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। शाह ने कहा कि इससे देश की छवि दुनिया में खराब होती है। गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, कभी-कभी वह (राहुल गांधी) संसद के द्वार पर बैठकर चाय और पकौड़े खाते हैं। क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि नाश्ता करने के लिए सही जगह कौन सी है?
 
संसद हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। वहां बैठकर विरोध प्रदर्शन करना भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं है लेकिन आपने तो विरोध प्रदर्शन से भी दो कदम आगे बढ़कर काम किया है। 12 मार्च को राहुल गांधी संसद के मकर द्वार प्रवेश द्वार पर हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई, जिनमें वह अपने साथियों के साथ चाय और नाश्ता करते हुए दिखाई दे रहे थे।

विरोध करने की भी एक मर्यादा होती है

अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित ‘AI इम्पैक्ट समिट’ के दौरान कांग्रेस के युवा विंग द्वारा शर्ट उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उन्होंने AI समिट में किए गए विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि AI समिट भारत को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक वैश्विक मंच था, न कि निजी राजनीति करने की कोई जगह।
 

इस तरह की गतिविधियां लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ

माफी मांगने के बजाय राहुल गांधी ने यह कहा कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया है, वे ‘शेर-दिल’ हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते अब भारत का ही विरोध करना शुरू कर दिया है। शाह ने यह भी कहा कि संसद में बहस से बचना और बाहर इस तरह की गतिविधियां करना लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है।
गृहमंत्री ने कहा कि जब दुनियाभर के लोग भारत की ताकत और युवाओं की क्षमता देखने आते हैं, तब इस तरह के कदम देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल तेज हो गया है। इसी बीच 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में प्राग्ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर कई स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत की। 
 

गृहमंत्री ने की CM हिमंत की सराहना

केंद्रीय गृहमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने मुख्‍यमंत्री हिमंत बिश्‍व सरमा की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में असम के स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोलकाता में पीएम मोदी का बड़ा आरोप, रैली में आने वालों को TMC ने कहा 'चोर'

कोलकाता में पीएम मोदी का बड़ा आरोप, रैली में आने वालों को TMC ने कहा 'चोर'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में परिवर्तन संकल्प यात्रा में कहा, 'अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगलराज का खात्मा होगा... कल TMC ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को 'चोर' कहकर गाली दी है, असली चोर कौन है यह बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है।

लुधियाना के युवक की युद्ध में मौत, नौकरी के लिए गया था रूस, कर्ज लेकर भेजा था विदेश

लुधियाना के युवक की युद्ध में मौत, नौकरी के लिए गया था रूस, कर्ज लेकर भेजा था विदेशYouth from Ludhiana Dies in War : पंजाब में लुधियाना के 21 वर्षीय समरजीत सिंह की रूस-यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर मौत हो गई। खबरों के अनुसार, सिंह के परिवार का आरोप है कि उन्हें जुलाई 2025 में नौकरी का झांसा देकर रूस ले जाया गया था और बाद में धोखे से सेना में भर्ती कर मोर्चे पर भेज दिया गया। परिवार का कहना है कि उनका बेटा परिवार की मदद के लिए रूस गया था और उसे विदेश भेजने के लिए उन्होंने कर्ज भी लिया था। परिवार ने समरजीत को भारत वापस लाने के लिए कई नेताओं से संपर्क किया था।

योगी सरकार की इस योजना ने बदली सुजाता की तकदीर, अलीगढ़ की महिलाओं का पूजा किट अब देशभर में मशहूर

योगी सरकार की इस योजना ने बदली सुजाता की तकदीर, अलीगढ़ की महिलाओं का पूजा किट अब देशभर में मशहूरयोगी सरकार की पहल से महिलाओं को मिल रहा स्वरोजगार और सशक्तीकरण का लाभ

गुजरात के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल का बड़ा निर्णय, नहरों में अप्रैल अंत तक चालू रहेगा पानी

गुजरात के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल का बड़ा निर्णय, नहरों में अप्रैल अंत तक चालू रहेगा पानीGujarat Chief Minister Bhupendra Bhai Patel: गुजरात के किसानों के हित में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जल संसाधन मंत्री ईश्वरसिंह पटेल ने बताया कि रबी सीजन में फसलों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए आगामी 30 अप्रैल 2026 तक नहरों के माध्यम से सिंचाई का पानी चालू रखा जाएगा।

कहां गायब हुआ प्रेमानंद महाराज का भक्‍त, इंदौर से हुआ था लापता, दूसरे दिन भी नहीं चला पता, देहरादून निकला परिवार

कहां गायब हुआ प्रेमानंद महाराज का भक्‍त, इंदौर से हुआ था लापता, दूसरे दिन भी नहीं चला पता, देहरादून निकला परिवारइंदौर से लापता हुए 15 साल के लड़के का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चला। वो गुरुवार को घर से निकला था। निकलने से पहले उसने घरवालों के नाम चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि वो अब अपने असली परिवार के पास जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: बंगाल समेत 5 राज्यों में कब होंगे विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान

LIVE: बंगाल समेत 5 राज्यों में कब होंगे विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलानElection Commission's Press Conference live update : भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की। चुनाव आयोग के अनुसार 5 राज्‍यों में इस तारीख को होंगे विधानसभा चुनाव... असम में एक चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे, 4 मई को आएंगे नतीजे। केरल में एक चरण में 9 अप्रैल को होंगे चुनाव, 4 मई को आएंगे नतीजे। पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे,, 4 मई को आएंगे नतीजे। बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 4 मई को होगी।

भारत सहित दुनिया के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा अमेरिका, ईरान बोला- रूस से तेल खरीदने की मांग रहा भीख

भारत सहित दुनिया के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा अमेरिका, ईरान बोला- रूस से तेल खरीदने की मांग रहा भीखईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को अमेरिका पर रूसी कच्चे तेल को लेकर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब उन्हीं देशों से तेल खरीदने के लिए भीख मांग रहा जिनसे पहले यह तेल रोकने की कोशिश की थी।

मजे के लिए करूंगा हमला, Donald Trump ने ईरान को धमकाया

मजे के लिए करूंगा हमला, Donald Trump ने ईरान को धमकायाअमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 16वां दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर और भी हमले करने की धमकी दी है। उन्होंने खार्ग आइलैंड पर मौजूद ऑइल एक्सपोर्ट हब पर और हमले करने की धमकी दी है। उनकी यह धमकी तब आई है जब शुक्रवार को ही अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर जोरदार बमबारी की थी।

LPG Crisis : एलपीजी संकट के बीच सरकार ने बदला नियम, पढ़िए क्या है नया आदेश

LPG Crisis : एलपीजी संकट के बीच सरकार ने बदला नियम, पढ़िए क्या है नया आदेशअमेरिका और ईरान में जंग जारी है और इससे मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट वॉर और होर्मुज स्ट्रेट पर तेल-गैस के टैंकरों की आवाजादी रुकने से दुनियाभर में ऊर्जा संकट छाया हुआ है। इसे देखकर मोदी सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ने घरेलू रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है।

खाड़ी में युद्ध के बीच कैसे सुरक्षित है भारत की गैस सप्लाई? PM मोदी की 'ग्लोबल पहुंच' का कमाल

खाड़ी में युद्ध के बीच कैसे सुरक्षित है भारत की गैस सप्लाई? PM मोदी की 'ग्लोबल पहुंच' का कमालकेंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वैश्विक पहुंच ने भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने में मदद की। उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति के कारण कई देशों को एलपीजी और गैस की आपूर्ति या तो कम कर दी गई या पूरी तरह रोक दी गई, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com