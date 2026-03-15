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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :तेहरान , रविवार, 15 मार्च 2026 (15:10 IST)

भारत सहित दुनिया के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा अमेरिका, ईरान बोला- रूस से तेल खरीदने की मांग रहा भीख

donald trump agharchi
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को अमेरिका पर रूसी कच्चे तेल को लेकर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब उन्हीं देशों से तेल खरीदने के लिए भीख मांग रहा जिनसे पहले यह तेल रोकने की कोशिश की थी।
अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने महीनों तक भारत पर दबाव डाला ताकि वह रूसी तेल का आयात बंद करे, लेकिन अब वैश्विक ऊर्जा बाजारों में इरान के साथ संघर्ष के कारण कीमतों के बढ़ने पर यह देश तेल खरीदने के लिए अन्य देशों को प्रोत्साहित कर रहा है।  उन्होंने यूरोपीय सरकारों पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने रूस के खिलाफ अमेरिकी समर्थन पाने के लिए इरान के खिलाफ 'अवैध युद्ध' का समर्थन किया। अराघची ने कहा कि यूरोप ने सोचा कि इरान के खिलाफ अवैध युद्ध का समर्थन करने से अमेरिका का रूस के खिलाफ समर्थन मिलेगा। यह हास्यास्पद है।
 

30 दिन की छूट की दी थी अनुमति  

 
ईरानी विदेश मंत्री ने यह टिप्पणी फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के लिंक के साथ शेयर की, जिसमें बताया गया कि बढ़ती तेल कीमतों से रूस को भारी राजस्व लाभ मिल रहा है। अराघची की टिप्पणियां उस समय आई हैं जब अमेरिकी प्रशासन ने गुरुवार को 30 दिन की छूट की घोषणा की, जिससे देशों को वर्तमान में समुद्र में फंसे रूसी तेल के कार्गो खरीदने की अनुमति दी गई। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जाने के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करना है।
इस छूट के मुताबिक अमेरिकी खजाना विभाग के अनुसार, 12 मार्च तक जहाजों पर लोड किए गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की डिलीवरी और बिक्री की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति वाशिंगटन समयानुसार 11 अप्रैल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
 
 इससे पहले 5 मार्च को भारत को समुद्र में फंसे रूसी तेल के कार्गो खरीदने की 30 दिन की छूट दी गई थी, जिससे आयातकों को संकट के दौरान तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सीमित लचीलापन मिला। अमेरिकी खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह कदम 'विशेष रूप से सीमित और अस्थायी' है और इसका उद्देश्य बाजारों को स्थिर करना है, न कि मॉस्को को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ पहुंचाना।

डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया से मांगी मदद 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया के कई अन्य देशों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा में मदद के लिए जहाज भेजने का आग्रह किया है। ट्रम्प ने इससे पहले कहा था कि अमेरिकी नौसेना जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टैंकरों को सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि कई देश, विशेषकर वे जो ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के प्रयास से प्रभावित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजेंगे।

हमने ईरान की सैन्य क्षमता को 100% नष्ट कर दिया है, लेकिन चाहे वे कितने भी बुरी तरह पराजित क्यों न हों, उनके लिए एक-दो ड्रोन भेजना, बारूदी सुरंग गिराना या इस जलमार्ग में कहीं भी निकट दूरी की मिसाइल दागना आसान है।
उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश, जो इस कृत्रिम अवरोध से प्रभावित हैं, इस क्षेत्र में जहाज भेजेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उस राष्ट्र के लिए खतरा न रहे जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका तटरेखा पर लगातार बमबारी करेगा और ईरानी नौकाओं और जहाजों को पानी में डुबोता रहेगा। किसी भी तरह से, हम जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला, सुरक्षित और मुक्त कर देंगे!   Edited by : Sudhir Sharma
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