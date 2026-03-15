भारत सहित दुनिया के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा अमेरिका, ईरान बोला- रूस से तेल खरीदने की मांग रहा भीख

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को अमेरिका पर रूसी कच्चे तेल को लेकर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब उन्हीं देशों से तेल खरीदने के लिए भीख मांग रहा जिनसे पहले यह तेल रोकने की कोशिश की थी।

अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने महीनों तक भारत पर दबाव डाला ताकि वह रूसी तेल का आयात बंद करे, लेकिन अब वैश्विक ऊर्जा बाजारों में इरान के साथ संघर्ष के कारण कीमतों के बढ़ने पर यह देश तेल खरीदने के लिए अन्य देशों को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने यूरोपीय सरकारों पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने रूस के खिलाफ अमेरिकी समर्थन पाने के लिए इरान के खिलाफ 'अवैध युद्ध' का समर्थन किया। अराघची ने कहा कि यूरोप ने सोचा कि इरान के खिलाफ अवैध युद्ध का समर्थन करने से अमेरिका का रूस के खिलाफ समर्थन मिलेगा। यह हास्यास्पद है।

The U.S. spent months on bullying India into ending oil imports from Russia. After two weeks of war with Iran, White House is now begging the world—incl India—to buy Russian crude.



Europe thought backing illegal war on Iran would win U.S. support against Russia.



Pathetic. pic.twitter.com/fbkrXpXa9P — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 13, 2026

30 दिन की छूट की दी थी अनुमति ईरानी विदेश मंत्री ने यह टिप्पणी फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के लिंक के साथ शेयर की, जिसमें बताया गया कि बढ़ती तेल कीमतों से रूस को भारी राजस्व लाभ मिल रहा है। अराघची की टिप्पणियां उस समय आई हैं जब अमेरिकी प्रशासन ने गुरुवार को 30 दिन की छूट की घोषणा की, जिससे देशों को वर्तमान में समुद्र में फंसे रूसी तेल के कार्गो खरीदने की अनुमति दी गई। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जाने के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करना है।

इस छूट के मुताबिक अमेरिकी खजाना विभाग के अनुसार, 12 मार्च तक जहाजों पर लोड किए गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की डिलीवरी और बिक्री की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति वाशिंगटन समयानुसार 11 अप्रैल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।

डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया से मांगी मदद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया के कई अन्य देशों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा में मदद के लिए जहाज भेजने का आग्रह किया है। ट्रम्प ने इससे पहले कहा था कि अमेरिकी नौसेना जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टैंकरों को सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि कई देश, विशेषकर वे जो ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के प्रयास से प्रभावित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजेंगे।



