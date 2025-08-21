कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई

Threat to blow up Jammu railway station: जम्मू जिले के आरएस पुरा सीमा क्षेत्र में जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरी पर्ची लेकर जा रहे एक कबूतर को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के भारतीय हिस्से में गुब्बारे और झंडे के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजे जाने की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन यह पहली बार है जब एक कबूतर को धमकी भरा पत्र ले जाते हुए पकड़ा गया है।

18 अगस्त को पकड़ा गया कबूतर : मौजूदा खतरे की आशंकाओं और भारत विरोधी साजिशों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कबूतर के पाकिस्तान से उड़कर भारत आने की आशंका है। कबूतर को 18 अगस्त की रात करीब नौ बजे आईबी से सटे कटमारिया क्षेत्र में पकड़ा गया। इसके पंजों से एक पर्ची बंधी मिली जिसमें जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी लिखी हुई थी।

संदेश उर्दू और अंग्रेजी में : सूत्रों के अनुसार, पर्ची में उर्दू और अंग्रेजी में जम्मू रेलवे स्टेशन को आईईडी से उड़ाने की धमकी लिखी थी जिसमें ‘कश्मीर फ्रीडम’, ‘टाइम हैज कम’ भी लिखा हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि यह कोई शरारत है या एक सोची-समझी साजिश है।

अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह का जोखिम न उठाते हुए रेलवे स्टेशन और पटरियों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। श्वान दस्ते और बम निरोधक दस्ते तैनात किए गए हैं और स्थानीय पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, संभव है कि कबूतर को खास तौर पर प्रशिक्षित कर सीमा पार से छोड़ा गया हो और उसके पंजों में धमकी का संदेश बांधा गया हो। एक विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना जरूरी है। (भाषा/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala