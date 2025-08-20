Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगे

हीरो मोटोकॉर्प ने 2025 Glamour X लॉन्च कर दी है। बाइक की शुरुआती कीमत 89,999 रुपए (एक्स-शोरूम) है। नई बाइक में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहली बार और चार सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। ग्लैमर एक्स दो अलग-अलग वेरिएंट में आएगी जिसमें ड्रम और डिस्क शामिल है। बाइक की बुकिंग 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ग्लैमर एक्स में राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। साथ ही इसमें किक-स्टार्ट का ऑप्शन भी है, जो कई मॉर्डन बाइक्स में नहीं होता। हीरो ग्लैमर एक्स में 124.7 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है।

इसमें इमरजेंसी के टाइम के लिए पैनिक ब्रेक अलर्ट और एक एम्बिएंट लाइट सेंसर भी है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की थीम को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। नई हीरो ग्लैमर एक्स एक नए लुक के साथ आएगी। इसमें H-शेप के एलईडी हेडलैंप और टेल लैंप के साथ-साथ एलईडी टर्न इंडिकेटर भी हैं।

चौड़े नायलॉन हैंडलबार ग्रिप्स और बेहतर पिलियन सीटिंग इसके लुक और राइडर के आराम को और बढ़ाते हैं। चौड़े हैंडलबार और थोड़े आगे की ओर लगे फुटपेग के साथ ये बाइक एक कपरटेबली राइड प्रोवाइड करती है। 790 मिमी की सीट ऊंचाई और 170 मिमी के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ ये शहर और हाईवे पर राइड के लिए आसान हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। ग्लैमर एक्स में राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। Edited by : Sudhir Sharma