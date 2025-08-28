इलेक्ट्रिक दोपहिया खंड में नेतृत्व मजबूत करने का टीवीएस मोटर कंपनी का लक्ष्य, इलेक्ट्रिक TVS Orbiter ऑर्बिटर पेश

TVS Motor Company aims: टीवीएस मोटर कंपनी का लक्ष्य भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत करना है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को यह यह बात कही। वाहन विनिर्माता कंपनी अपनी तीसरी पेशकश टीवीएस ऑर्बिटर के साथ ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करना चाहती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस ऑर्बिटर 99,900 रुपए (एक्स-शोरूम, पीएम ई-ड्राइव योजना (बेंगलुरु) सहित) की कीमत पर पेश किया गया है।

टीवीएस मोटर कंपनी के अध्यक्ष (भारत दोपहिया व्यवयाय) गौरव गुप्ता ने कहा कि टीवीएस ऑर्बिटर के साथ हम अपने ईवी परिवेश का विस्तार कर रहे हैं और भारत में इलेक्ट्रिक परिवहन को अपनाने में तेजी ला रहे हैं। हम अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने और ऐसे समाधान पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो एक स्वच्छ, टिकाऊ और स्मार्ट भविष्य में योगदान करते हैं। भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में टीवीएस मोटर का मुकाबला बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों से है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta