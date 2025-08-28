गुरुवार, 28 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (14:53 IST)

इलेक्ट्रिक दोपहिया खंड में नेतृत्व मजबूत करने का टीवीएस मोटर कंपनी का लक्ष्य, इलेक्ट्रिक TVS Orbiter ऑर्बिटर पेश

TVS Motor Company
TVS Motor Company aims: टीवीएस मोटर कंपनी का लक्ष्य भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत करना है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को यह यह बात कही। वाहन विनिर्माता कंपनी अपनी तीसरी पेशकश टीवीएस ऑर्बिटर के साथ ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करना चाहती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस ऑर्बिटर 99,900 रुपए (एक्स-शोरूम, पीएम ई-ड्राइव योजना (बेंगलुरु) सहित) की कीमत पर पेश किया गया है।
 
टीवीएस मोटर कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कम्यूटर व ईवी व्यवसाय के प्रमुख अनिरुद्ध हलधर ने नए उत्पाद को पेश करने के लिए ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 6 लाख ईवी ग्राहकों के साथ देशभर में सबसे बड़े बिक्री एवं सेवा नेटवर्क के साथ। टीवीएस मोटर अब भारत में अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माता है। उन्होंने कहा कि यह हमारे प्रमुख ब्रांड जैसे टीवीएस आईक्यूब और टीवीएस एक्स के दम पर मुमकिन हो पाया।ALSO READ: सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक मचा देगी तहलका, कीमत देखकर नहीं होगा यकीन
 
हलधर ने कहा कि हम ईवी क्षेत्र में अपने नेतृत्व को मजबूत करने और विश्वास एवं नवाचार की मजबूत नींव के साथ भारत की इलेक्ट्रिक परिवहन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवीएस ऑर्बिटर शहरी आवागमन को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में हमारे अगले कदम का प्रतिनिधित्व करता है।ALSO READ: हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किए दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, जून में बढ़ी बिक्री
 
टीवीएस मोटर कंपनी के अध्यक्ष (भारत दोपहिया व्यवयाय) गौरव गुप्ता ने कहा कि टीवीएस ऑर्बिटर के साथ हम अपने ईवी परिवेश का विस्तार कर रहे हैं और भारत में इलेक्ट्रिक परिवहन को अपनाने में तेजी ला रहे हैं। हम अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने और ऐसे समाधान पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो एक स्वच्छ, टिकाऊ और स्मार्ट भविष्य में योगदान करते हैं। भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में टीवीएस मोटर का मुकाबला बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों से है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
