सस्ता इलेक्ट्रिक मचा देगी तहलका, कीमत देखकर नहीं होगा यकीन

इलेक्ट्रिक दोपहिया विनिर्माता जेलो इलेक्ट्रिक ने गुरुवार को देश का सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने का दावा किया जिसकी कीमत 59,990 रुपए से शुरू होती है। कंपनी ने बयान में कहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर 'नाइटप्लस' 1.8 किलोवॉट-घंटा की पोर्टेबल बैटरी से संचालित है और एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा है।

बयान के मुताबिक, यह इलेक्ट्रिक वाहन हिल होल्ड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसी खूबियों से भी लैस है। इसे शहरी परिवहन के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से भी डिजाइन किया गया है।

जेलो इलेक्ट्रिक के सह-संस्थापक मुकुंद बाहेती ने कहा कि महज 59,990 रुपए की कीमत में पेश यह अपने खंड का सर्वाधिक खूबियों वाला और मूल्यपरक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हमें लगता है कि यह हजारों लोगों को स्मार्ट, स्वच्छ परिवहन का रुख करने की राह दिखाएगा।’’ तीन साल पहले अपना कारोबार शुरू करने वाली जेलो इलेक्ट्रिक के नए मॉडल की आपूर्ति 20 अगस्त से शुरू होगी। भाषा Edited by : Sudhir Sharma