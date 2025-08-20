बुधवार, 20 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. समाचार
  4. Prices of BMW cars will increase from September 1
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (17:54 IST)

1 सितंबर से महंगी होगी BMW की कारें, जानिए कितनी बढ़ेंगी कीमतें

BMW
जर्मनी की लक्जरी कार विनिर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू ने एक सितंबर 2025 से अपने सभी वाहनों की कीमतों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।  कंपनी ने विदेशी विनिमय दर में जारी उतार-चढ़ाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए यह बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
 
बीएमडब्ल्यू वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों सहित लक्जरी कारों एवं एसयूवी की एक श्रृंखला बेचती है। इसमें द्वितीय सीरीज ग्रैन कूप की कीमत 46.9 लाख रुपये और बीएमडब्ल्यू एक्सएम की कीमत 2.6 करोड़ रुपये है।
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विक्रम पावाह ने कहा कि वर्ष की पहली छमाही में बीएमडब्ल्यू इंडिया की वृद्धि और बिक्री की गति उल्लेखनीय रही है। हालांकि, विदेशी विनिमय दर पर निरंतर प्रभाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जैसे कारकों के कारण लॉजिस्टिक लागत बढ़ी है।
 
उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के दौरान हम अपनी कारों के कई नए और दमदार मॉडल पेश करने के लिए तैयार हैं। बीएमडब्ल्यू की शानदार और अग्रणी कारों की बढ़ती मांग के साथ ही हम अपने मूल्यवान ग्राहकों को असाधारण अनुभव प्रदान कर रहे हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

और भी वीडियो देखें

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगे

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगेहीरो मोटोकॉर्प ने 2025 Glamour X लॉन्च कर दी है। बाइक की शुरुआती कीमत 89,999 रुपए (एक्स-शोरूम) है। नई बाइक में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहली बार और चार सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। ग्लैमर एक्स दो अलग-अलग वेरिएंट में आएगी जिसमें ड्रम और डिस्क शामिल है। बाइक की बुकिंग 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी।

300 लोग ही खरीद सकेंगे Mahindra की यह SUV, Batman से कनेक्शन, जानिए क्या है खास

300 लोग ही खरीद सकेंगे Mahindra की यह SUV, Batman से कनेक्शन, जानिए क्या है खासMahindra & Mahindra ने Warner Bros के साथ मिलकर BE 6 Batman Edition इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च की। इसे लिमिटेड एडिशन के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी के अनुसार इसमें डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर पहलू में सुपरहीरो थीम का असर देखने को मिलेगा। इसकी कीमत 27.79 लाख रुपए (एक्स-शोरूम, बिना चार्जर) है। जानिए इस एसयूवी को लिमिटेड एडिशन में लॉन्च किया गया है।

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला10 साल पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

Kushaq, Slavia और Kylaq के शानदार लिमिटेड एडिशन लॉन्च, जानिए क्या है कीमत और फीचर्स

Kushaq, Slavia और Kylaq के शानदार लिमिटेड एडिशन लॉन्च, जानिए क्या है कीमत और फीचर्सस्कोडा ऑटो इंडिया ने सोमवार को अपनी 25वीं वर्षगांठ पर भारत में सबसे ज्यादा बिक्री वाले तीन मॉडलों के सीमित संस्करण पेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि सीमित संस्करण में कुशाक, स्लेविया और कायलाक मॉडलों को और ज्यादा बेहतर डिजाइन तथा प्रीमियम फीचरों के साथ उतारा गया है।

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com