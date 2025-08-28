Renault ने E20 फ्यूल को लेकर तोड़ी चुप्पी, ग्राहकों को नहीं होगा नुकसान

यात्री वाहन निर्माता कंपनी Renault इंडिया ने ई10 (पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण) अनुकूल वाहनों में ई20 ईंधन के इस्तेमाल से नुकसान की आशंकाओं को खारिज करते हुए ग्राहकों को बताया कि इन वाहनों का परीक्षण ई20 ईंधन के लिए भी किया जा चुका है और इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है।

रेनॉ इंडिया ने एक बयान में कहा कि ई10 के लिए परीक्षित और प्रमाणित वाहनों में ई20 ईंधन के उपयोग के संबंध में हाल ही में उठे प्रश्नों से ग्राहकों की चिंताओं के आधार पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस की गई है। उसने कहा कि तत्कालीन प्रचलित मानदंडों के अनुसार, उक्त रेनॉ ट्राइबर (मॉडल 2022) के टाइप अप्रूवल और उत्पादन परीक्षणों के प्रयोजनों के लिए ई-10 को ही 'घोषित ईंधन' माना गया था।

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन ने किया गहन परीक्षण

ई10 के अनुकूल कारों से संबंधित विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन और भारतीय वाहन अनुसंधान संघ (एआईएआई) द्वारा संयुक्त रूप से गहन परीक्षण किया गया, जिसमें विभिन्न ईंधन संयोजनों को शामिल किया गया।

परीक्षण के दौरान ई10 के लिए प्रमाणित वाहनों में ई20 ईंधन का उपयोग भी शामिल था। इस अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट में माना गया था कि वर्तमान में सड़क पर चलने वाले वाहन ई20 के अनुकूल हैं और निष्कर्ष निकाला गया था कि ई10 के अनुकूल वाहनों में ई20 ईंधन के उपयोग से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

कंपनी ने बयान में कहा है कि ई10 के अनुकूल और परीक्षण किये गये वाहनों में ई20 ईंधन का उपयोग करके सड़कों पर चलने वाली रेनॉ कारों में कोई गंभीर चुनौती नहीं देखी गई है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma