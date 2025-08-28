tvs orbiter : 158km की रेंज, टीवीएस का सबसे सस्ता स्कूटर, Ather Rizta, Ola S1x, Vida VX2 और Bajaj Chetak को देगा टक्कर

tvs orbiter electric scooter : TVS Motor ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यह अब टीवीएस का सबसे किफायती ई-स्कूटर है। इसका मुकाबला एथर रिज्टा से रहेगा। इसे 6 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 99,900 रुपए रखी गई है। ऑर्बिटर की बुकिंग ऑनलाइन शुरू कर दी गई है।

क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड फंक्शन और रिवर्स पार्किंग असिस्ट जैसे कई फीचर्स इस स्कूटर में दिए गए हैं। कंपनी ने दावा किया है कि नया स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 158km (IDC रेंज) चलेगा। हालांकि नए स्कूटर की बैटरी को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है।