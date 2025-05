Motorola Edge 60 Pro : 6000mAh बैटरी वाला तगड़ा 5G फोन, जानिए भारत में क्या है कीमत

Withdrawing money from ATM has become expensive : बैंक ग्राहकों के लिए एटीएम (ATM) से पैसे निकालना गुरुवार से महंगा हो गया है। अब बैंक महीने में मुफ्त निकासी सीमा (free withdrawal limit) खत्म होने पर ग्राहकों से प्रति नकद निकासी पर 23 रुपए शुल्क वसूल सकते हैं। इससे पहले बैंकों को मुफ्त निकासी सीमा से अधिक लेनदेन पर 21 रुपए तक शुल्क लेने की अनुमति थी। एटीएम से निर्धारित सीमा से अधिक निकासी पर लगने वाले शुल्क से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश गुरुवार से लागू हो गए हैं।