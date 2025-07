OnePlus Nord 5 : 20 घंटे चलने वाली बैटरी, 50 MP कैमरा, वन प्लस का सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च

issue of old vehicles in Delhi: आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को मांग की कि भाजपा नीत दिल्ली सरकार लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर पुराने वाहनों पर कानून बनाए। साथ ही, पार्टी ने इस मामले में सरकार को समर्थन का आश्वासन दिया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में डीजल के 10 साल पुराने वाहनों और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगा दी थी।