बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 13 अगस्त 2025 (18:05 IST)

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

iPhone 17 Pro
Apple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए। आगामी iPhone लॉन्च होने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। ऐसे में इस सीरीज को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा अवेटेड मॉडल iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max हैं। 
फ्रेम में करेगा बड़ा बदलाव
लीक्स फीचर्स की मानें तो Apple इस साल iPhone 17 Pro मॉडल्स में टाइटेनियम फ्रेम को हटाकर एल्युमीनियम फ्रेम पर वापस जा सकता है। नए iPhones में एल्युमीनियम फ्रेम होने की संभावना है, जिसका पिछला हिस्सा आधा एल्युमीनियम और आधा ग्लास फिनिश वाला होगा। टिकाऊपन बढ़ाने के अतिरिक्ति नए डिजाइन में ग्लास सेक्शन की बदौलत वायरलेस चार्जिंग भी दी जा सकती है। 
 
इसके अलावा यह 5 अलग-अलग रंगों में भी आ सकता है। काला, सफेद, ग्रे और गहरा नीला रंगों में आईफोन दिखाई दे सकता है। प्रो मॉडल्स में डायनेमिक आइलैंड में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसे थोड़ा छोटा किया जा सकता है। नए वाले फोन्स में A19 प्रो चिप होगी। iPhone 17 Pro और 17 Pro Max, Apple के नए A19 Pro सिलिकॉन पर चल सकते हैं, जो TSMC की नई 3nm प्रोसेस तकनीक पर आधारित है।
iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को 6.3-इंच और 6.8-इंच लाया जा सकता है। 120 Hz प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ ही एंटी-रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले कोटिंग भी पेश कर सकता है। अपग्रेड Apple इंटेलिजेंस फ़ीचर्स के साथ-साथ अन्य मल्टीटास्किंग कार्यों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। Apple iPhone 17 Pro सीरीज़ में गर्मी के अपव्यय और थर्मल थ्रॉटलिंग को रोकने में मदद के लिए वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी पेश कर सकता है। मोस्ट पॉवरफुल मॉडम दिया जा सकता है। 
 
48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे
iPhone 17 Pro और 17 Pro Max, Apple के नए A19 Pro सिलिकॉन पर चल सकते हैं, जो TSMC की नई 3nm प्रोसेस तकनीक पर आधारित है। मॉडल्स को 12 जीबी रैम के साथ पेश किया जा सकता है। इसके अलावा मॉडल्स में ट्रिपल कैमरा दिया जा सकता है। 48 MP कैमरे का ट्रिपल सेटिंग दिया जा सकता है।  8 ऑप्टिकल जूम के साथ कैमरा दिया जा सकता है। इसमें 8 के वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। ऐप्पल डुअल-वीडियो रिकॉर्डिंग भी जोड़ सकता है, जो कई एंड्रॉइड फोन में आम है, जिससे यूजर्स फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें 5000 एमएएच की बैटरी दी जा सकती है। Edited by : Sudhir Sharma
