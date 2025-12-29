Silver Prices Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडक



silver price crash News : चांदी सोमवार को उस समय औंधे मुंह गिर पड़ी जब उसने ढाई लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हाई लेवल को छुआ। इसके कुछ देर बाद ही 1 घंटे में चांदी में 21000 रुपए से ज्यादा की भारी गिरावट आई। MCX पर मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी फिसलकर 2,33,120 रुपए प्रति किलोग्राम (silver price crast today) पर आ गई। इससे निवेशक भौंचक्का रह गए। आखिर किस फैसले के कारण चांदी में इतनी बड़ी गिरावट आई।

सोना और चांदी जैसे सेफ-हेवन एसेट्स पर दबाव तब बढ़ा जब रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीदें मजबूत हुईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मुलाकात के बाद संकेत मिले कि शांति समझौते के ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। Edited by : Sudhir Sharma