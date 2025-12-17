Silver Price : चांदी 2 लाख 5000 के पार पहुंची, जानिए क्या रहे Gold के दाम

स्थानीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में भी तेजी देखी गई। सोना 600 रुपए चढ़कर 1,36,500 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गया, जो इससे पहले 1,35,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो स्पॉट गोल्ड 18.59 डॉलर यानी 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,321.06 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। Edited by : Sudhir Sharma