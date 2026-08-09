झारखंड में छात्र आंदोलन का दिखा असर, JPSC के 3 सदस्‍यों ने दिया इस्‍तीफा, प्रदर्शन को लेकर क्या बोले CM हेमंत सोरेन?

Student protest case in Jharkhand : झारखंड के रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के 3 सदस्यों (अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की सिफारिश पर इन तीनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सीआईडी (CID) के समन और छात्रों के भारी विरोध-प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है।

राज्यपाल ने स्वीकार किए JPSC सदस्यों के इस्तीफे

झारखंड के रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के 3 सदस्यों (अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की सिफारिश पर इन तीनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सीआईडी (CID) के समन और छात्रों के भारी विरोध-प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है।

छात्रों और सरकार के बीच आज भी हुई बैठक

सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मुख्य मांगों पर ठोस सहमति न बनने के कारण छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। रांची में छात्रों और सरकार के बीच आज भी बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है। हालांकि बैठक में वास्तव में क्या फैसला हुआ, इसको लेकर सरकार या छात्र पक्ष की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

बैठक में 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने पर सरकार के तैयार होने की बात सामने आई है। बैठक में सीआईडी की जांच रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर देने की बात कही गई है। सरकार ने छात्रों को बैठक में सामने आए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए समय दिया है।

जारी रहेगा छात्रों का आंदोलन

इससे पहले शनिवार को भी सरकार और छात्र संगठनों के बीच दिनभर बैठकों का दौर चला। आंदोलनकारियों ने साफ़ किया कि उनकी सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का रविवार को यानी आज 16वां दिन है। झारखंड सरकार की 4 सदस्यीय मंत्रियों की टीम विभिन्न छात्र संगठनों और समूहों के साथ अलग-अलग दौर की वार्ता कर रही है।

आंदोलन को लेकर क्‍या बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन?

छात्रों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, युवा अपने अधिकारों के लिए विरोध और आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार की कार्रवाई की वजह से ही उनमें आगे आने, विरोध करने और अपना हक मांगने की हिम्मत आई है, क्योंकि हमने गड़बड़ियों को उजागर किया है। युवाओं को न्याय मिलेगा और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।