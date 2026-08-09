Mojtaba Khamenei : मोजतबा खामेनेई की किसी भी पल हो सकती है मौत, इजराइली मीडिया के दावे के बीच सामने आया वीडियो, कैसी है ईरान के सुप्रीम लीडर की हालत

ईरान की सेमी-ऑफिशियल मेहर न्यूज एजेंसी ने शनिवार, 8 अगस्त को उनका एक बिना तारीख वाला वीडियो जारी किया है। 28, फरवरी को अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का मृत्यु के बाद मोजतबा खामेनेई को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है और उनकी खराब सेहत को लेकर कई तरह की रिपोर्ट आ रहा थी।

वीडियो को लेकर सस्पेंस

रिपोर्टों के अनुसार अभी यह पता नहीं चला है कि मुजतबा खामेनेई का यह वीडियो कब शूट किया गया था। किसी अन्य एजेंसी ने भी स्वतंत्र रूप से ये पुष्टि नहीं की है कि वीडियो में नजर आ रहे शख्स खामेनेई ही हैं। पिता की मौत के बाद संभाली थी सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभाला था।

क्या है वीडियो में

वीडियो में मुजतबा कुछ लोगों के साथ बैठे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, जबकि वे लोग उनकी बात पूरी ध्यान से सुन रहे हैं। हालांकि इसमें उनकी सेहत ठीक लग रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और कई अकाउंट्स ने इसे शेयर किया। इनमें से कई लोगों का दावा था कि यह मुजतबा खामेनेई का पुराना वीडियो है, जिसे ईरान के सरकारी मीडिया ने उनकी सेहत के बारे में लोगों को 'गुमराह' करने के लिए शेयर किया था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों में अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा को यह जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि पद संभालने के बाद से मोजतबा खामेनेई किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। वह केवल लिखित बयानों के जरिए ही संदेश जारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुरुआती हमलों में वह घायल हो गए थे और संभवतः उनके चेहरे को भी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहना पड़ा।

इजराइल का दावा खत्म कर दिया

जुलाई में सऊदी मीडिया अल-हदथ ने इजरायली सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि खामेनेई ईरान में नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को खत्म कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि खामेनेई '90 फीसदी खत्म' हो चुके हैं और सैन्य अभियान के बाद सक्रिय नहीं हैं।

ईरान सरकार ने दावों को किया खारिज

ईरानी अधिकारियों ने पहले भी खामेनेई की चोटों की गंभीरता को कम करके बताया था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने शुरुआती चोटों को मामूली बताया था। वहीं, वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम लीडर अभी भी देश के रणनीतिक फैसलों और सैन्य दिशा-निर्देशों की निगरानी कर रहे हैं।