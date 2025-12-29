News Rule 1 January : 2026 में बढ़ेगी सैलरी, Aadhaar से लेकर PAN तक बदलेंगे ये नियम, आपके लिए जानना जरूरी

1 January New Rules : 2025 के खत्म होने में अब कुछ दिन और शेष है। 2026 की शुरुआत के साथ ही कई बड़े नियमों में बदलाव होगा, जिनका आपकी रोजमर्रा लाइफ पर सीधा पड़ेगा। आपके लिए नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। जानिए क्या हैं ये नियम-

आपका पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर तय तारीख तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने समेत पैन से जुड़े सभी कार्यों में परेशानी हो सकती है।

बढ़ेगी सैलरी

1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। हालांकि यदि इसमें देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में लाभ मिलने की संभावना है। केद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी के रूप में तोहफा मिलेगा।

ऑनलाइन बनेगा राशन कार्ड

राशन कार्ड से जुड़े नियमों को और सरल बनाए जाने की तैयारी है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीण इलाकों में।

महंगी होंगी कारें

अगर आप नए साल में कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको महंगाई का झटका लगेगा। जनवरी 2026 से भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने दामों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि 3 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है।

घट सकती हैं गैस की कीमतें

एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। दिसंबर में कमर्शियल गैस के दाम करीब 10 रुपए घटाए गए थे। ऐसे में नए साल की शुरुआत के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे आम आदमी को फायदा हो सकता है। Edited by : Sudhir Sharma