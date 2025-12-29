सोमवार, 29 दिसंबर 2025
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (13:14 IST)

शनि साढ़ेसाती और ढैय्या 2026: किन राशियों पर भारी पड़ेगी 'टेढ़ी नजर' और क्या है लाल किताब के उपाय

शनि की साढ़ेसाती
sade sati dhaiya rashi gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को 'न्यायाधीश' माना गया है। वे दंड नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। जब भी शनि किसी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनके गोचर से साढ़ेसाती और ढैय्या का चक्र शुरू होता है। वर्ष 2026 ज्योतिषीय गणनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि लाल किताब में साढ़ेसाती या ढैय्या को इतना महत्वन नहीं दिया गया है। फिर भी जानते हैं कि 2026 में किन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है और लाल किताब के वे कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन से दुखों का बोझ कम कर सकते हैं।
 
2026 का गणित: किसके सिर पर साढ़ेसाती, किसके घर ढैय्या?
ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, शनि जिस राशि में होते हैं, उससे एक घर पहले और एक घर बाद वाली राशि पर साढ़ेसाती रहती है। वहीं, शनि से चतुर्थ और अष्टम स्थान वाली राशियों पर ढैय्या का प्रभाव होता है।
 
1. शनि की साढ़ेसाती की गिरफ्त में ये 3 राशियां
वर्ष 2026 में शनि मुख्य रूप से मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण निम्नलिखित राशियां प्रभावित होंगी:
 
कुंभ राशि (अंतिम चरण): कुंभ जातकों के लिए यह राहत का समय होगा क्योंकि वे साढ़ेसाती के अंतिम पड़ाव में होंगे। उतार-चढ़ाव के बाद अब स्थिरता आने का समय है।
 
मीन राशि (मध्य चरण): मीन राशि के लिए यह समय सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साढ़ेसाती का दूसरा चरण 'शिखर' माना जाता है, जो मानसिक और पारिवारिक तनाव दे सकता है।
 
मेष राशि (प्रथम चरण): मेष जातकों के लिए साढ़ेसाती का उदय हुआ है। नए कार्यों में विलंब और आर्थिक निवेश में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।
 
2. शनि की ढैय्या का साया
वर्ष 2026 में दो राशियों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव रहेगा:
धनु राशि: करियर और स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूरी है।
सिंह राशि: वाद-विवाद और गुप्त शत्रुओं से बचकर रहने की सलाह दी जाती है।
 
साढ़ेसाती के तीन चरण: कहाँ होगा प्रहार?
लाल किताब और ज्योतिष के अनुसार, साढ़ेसाती के 7.5 वर्षों को तीन हिस्सों में बांटा गया है:
 
1. प्रथम चरण (लोहे का पाद): इसका सीधा असर जातक की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। धन हानि या फिजूलखर्ची बढ़ सकती है।
 
2. द्वितीय चरण (तांबे का पाद): यह सबसे कठिन माना जाता है। इसका प्रभाव पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर होता है। रिश्तों में दरार और मानसिक अशांति संभव है।
 
3. तृतीय चरण (स्वर्ण/रजत पाद): यह अंतिम समय होता है। इसका मुख्य असर सेहत पर पड़ता है, लेकिन जाते-जाते शनि जातक को कर्मों का मीठा फल भी देकर जाते हैं।
 
लाल किताब के 5 अचूक 'रामबाण' उपाय
लाल किताब के उपाय अपने सटीक और सरल होने के लिए जाने जाते हैं। यदि आप शनि के प्रकोप से भयभीत हैं, तो ये 5 उपाय आपकी सुरक्षा कर सकते हैं:
 
छाया दान (शनिवार का नियम): एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरें। शनिवार की सुबह उसमें अपना चेहरा देखें और फिर तेल सहित उस कटोरी को शनि मंदिर में दान कर दें या किसी डाकौत को दे दें। यह आपके कष्टों को सोख लेता है।
 
हनुमान जी की शरण: शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सिंदूर अर्पित करें।
 
भैरव उपासना: लाल किताब के अनुसार, भगवान भैरव शनि के अधिपति देव माने जाते हैं। भैरव बाबा को कच्चा दूध या (विशेष मन्नत के लिए) मदिरा अर्पित करने से कुंडली के क्रूर ग्रह शांत होते हैं।
 
मानवता की सेवा (अंध विद्यालय): शनि 'न्याय' के देवता हैं। कम से कम 10 दृष्टिबाधित (अंधे) लोगों को भोजन या नाश्ता कराएं। उनकी दुआएं शनि के दंड को आशीर्वाद में बदल देती हैं।
 
कर्मचारियों का सम्मान: आपके घर या ऑफिस में काम करने वाले सफाईकर्मी, मजदूर या ऑफिस कार्य कर्मचारी शनि के प्रतिनिधि हैं। उनसे मधुर व्यवहार रखें और समय-समय पर उन्हें धन या पुराने कपड़ों का दान करें।
 
