सोमवार, 29 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. धार्मिक स्थल
  4. authorities have appealed to devotees not to visit the banke bihari temple on new year day due to heavy crowds
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (14:20 IST)

सावधान! नए साल पर बांके बिहारी मंदिर न आने की अपील, दर्शन नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव

shri banke bihari temple
banke bihari mandir vrindavan: नए साल की शुरुआत लोग बांके बिहारी के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। इसके चलते वृंदावन में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यह भीड़ वृंदावन के शासन और प्रशासन के लिए एक चुनौती खड़ी कर रही है। मथुरा के वृंदावन में नए साल पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं को यात्रा से परहेज करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।
 
1. मंदिर प्रशासन की विशेष एडवाइजरी (29 दिसंबर 05 जनवरी)
नया वर्ष: नए साल (2026) के आगमन पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और मथुरा प्रशासन ने एक कड़ी एडवाइजरी जारी की है:
 
यात्रा टालने की अपील: श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि यदि बहुत अनिवार्य न हो, तो 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच अपनी वृंदावन यात्रा टाल दें।
 
इनके लिए खतरा: बुजुर्गों, छोटे बच्चों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और हृदय रोगियों को इस दौरान भीड़ में न लाने की सख्त सलाह दी गई है।
 
भीड़ का दबाव: कल से ही वृंदावन की कुंज गलियों में पैर रखने की जगह नहीं है। एक ही दिन में भीड़ का आंकड़ा डेढ़ लाख के पार पहुंच गया है, जिससे स्थानीय निवासियों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया है।
 
2. दर्शन का समय (विंटर शेड्यूल)
बदलाव: सर्दियों के मौसम के कारण दर्शन के समय में बदलाव लागू है।
सुबह (राजभोग): सुबह 8:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक। (श्रृंगार आरती लगभग 9:00 बजे होती है)।
शाम (शयनभोग): शाम 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक।
 
3. बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने जारी किया पत्र:
भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार, नववर्ष के दौरान मंदिर और आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है। मंदिर प्रबंधन ने अपील की है कि यदि बहुत आवश्यक न हो तो श्रद्धालु इस 29 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच वृंदावन आने से परहेज करें।
4. श्री बांके बिहारी दर्शन जा रहे हैं? इन 10 बातों का रखें खास ख्याल
वृंदावन में उमड़ती भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। यदि आप भी बिहारी जी की चौखट पर माथा टेकने जा रहे हैं, तो ये नियम जरूर नोट कर लें:
 
1. भीड़ का जायजा लें: घर से निकलने से पहले स्थानीय समाचारों के जरिए भीड़ का आंकलन जरूर करें। अत्यधिक भीड़ होने पर अपनी यात्रा का कार्यक्रम बदल लेना ही समझदारी है।
 
2. कम सामान, सुरक्षित दर्शन: मंदिर परिसर में भारी बैग या कीमती सामान (जैसे सोने के गहने) लेकर न आएं। हल्का रहना ही बेहतर है।
 
3. सावधानी ही सुरक्षा है: भीड़ का फायदा उठाकर जेबतराश और मोबाइल चोर सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं के प्रति सजग रहें।
 
4. निर्धारित रास्तों का प्रयोग: सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और मंदिर में प्रवेश व निकास के लिए तय किए गए रास्तों से ही चलें।
 
5. जूतों का प्रबंधन: मंदिर के मुख्य द्वारों पर भीड़ कम करने के लिए अपने जूते-चप्पल मुख्य मार्ग पर बने स्टैंड्स पर ही उतारें। भीड़ को देखते हुए मुख्य मार्गों पर ही जूते उतारने की व्यवस्था की गई है ताकि मंदिर के मुख्य द्वारों पर जाम न लगे।
 
6. कीमती सामान: प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि दर्शन के लिए आते समय भारी बैग, कीमती जेवर या ज्यादा कैश साथ न रखें, क्योंकि भीड़ में जेबकतरों और मोबाइल चोरों का खतरा बढ़ गया है।
 
7. स्वास्थ्य पहले: हृदय रोग, मधुमेह या श्वास रोग से पीड़ित व्यक्ति, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भीड़-भाड़ वाले समय में आने से बचें।
 
8. पहचान की पर्ची: अपने साथ आए बच्चों या बुजुर्गों की जेब में उनके नाम, पता और मोबाइल नंबर की पर्ची जरूर रखें ताकि बिछड़ने पर तुरंत मदद मिल सके।
 
9. हेल्पलाइन: किसी भी आपात स्थिति या सामान चोरी होने पर तुरंत गेट नंबर 2 या बांके बिहारी पुलिस चौकी के 'खोया-पाया केंद्र' पर संपर्क करें।
 
10. नहीं आने की अपिल: वैसे तो वृंदावन मंदिर प्रशासन चाहता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी आप मंदिर आएं नहीं तो बेहतर होगा कि आप अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन दर्शन करें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने के हैं 4 फायदे

Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलsurya gochar 2025: मकर संक्रांति 2026 का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। 14 जनवरी 2026 की दोपहर 02:50 बजे जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे, तो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य के उत्तरायण होते ही देवताओं का दिन शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं, इस 'मकर संक्रांति' का आपकी राशि पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा।

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलBudh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 की सुबह 07:14 बजे गुरु की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में होने वाला यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा।

नरेंद्र मोदी के बाद क्या अमित शाह संभालेंगे पीएम की कमान, क्या कहती है लाल किताब

नरेंद्र मोदी के बाद क्या अमित शाह संभालेंगे पीएम की कमान, क्या कहती है लाल किताबAmit Shah Kundali सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भविष्यवाणी और ज्योतिष विश्लेषण के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपेक्षा केंद्र में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके बाद वर्ष 2029 में होने वाले चुनाव में यदि भाजपा बहुमत लाती है तो अमित शाह को प्रधानंमी बनाया जा सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को गृहमंत्री या रक्षामंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि कई लोग इस तरह की संभावना से इनकार करते हैं। चलिए जानते हैं कि अमित शाह की कुंडली लाल किताब के अनुसार क्या कहती है।

Astrology Prediction: बांग्लादेश का भविष्य होगा 'गाजा' की तरह, संभलकर रहना होगा भारत को

Astrology Prediction: बांग्लादेश का भविष्य होगा 'गाजा' की तरह, संभलकर रहना होगा भारत कोAstrology Prediction on bangladesh: बांग्लादेश में दीपूचन्द्र दास की हत्या के बाद अब बांग्लादेश का पतन तय हो गया है क्योंकि बांग्लादेश के पाप का घट भी भर चुका है। आने वाले समय में बांग्लादेश में कोई सी भी सरकार बने उसका पतन भी जल्द ही हो जाएगा और यही नहीं बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलग होने के लिए विद्रोह भी करेगा। यह होगा बहुत जल्द।

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्यMakar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

और भी वीडियो देखें

Kundali me dhan yog: कुंडली में धन है या नहीं, कैसे जानें?

Kundali me dhan yog: कुंडली में धन है या नहीं, कैसे जानें?Kundali me dhan yog: कुंडली में धन और वैभव का विचार करना ज्योतिष के सबसे लोकप्रिय विषयों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति केवल उसके कठिन परिश्रम पर नहीं, बल्कि ग्रहों की स्थिति और 'धन योग' पर भी निर्भर करती है।

सावधान! नए साल पर बांके बिहारी मंदिर न आने की अपील, दर्शन नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव

सावधान! नए साल पर बांके बिहारी मंदिर न आने की अपील, दर्शन नियमों में भी हुआ बड़ा बदलावbanke bihari mandir vrindavan: नए साल की शुरुआत लोग बांके बिहारी के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। इसके चलते वृंदावन में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यह भीड़ वृंदावन के शासन और प्रशासन के लिए एक चुनौती खड़ी कर रही है। मथुरा के वृंदावन में नए साल पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं को यात्रा से परहेज करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।

शनि साढ़ेसाती और ढैय्या 2026: किन राशियों पर भारी पड़ेगी 'टेढ़ी नजर' और क्या है लाल किताब के उपाय

शनि साढ़ेसाती और ढैय्या 2026: किन राशियों पर भारी पड़ेगी 'टेढ़ी नजर' और क्या है लाल किताब के उपायsade sati dhaiya rashi gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को 'न्यायाधीश' माना गया है। वे दंड नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। जब भी शनि किसी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनके गोचर से साढ़ेसाती और ढैय्या का चक्र शुरू होता है। वर्ष 2026 ज्योतिषीय गणनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि लाल किताब में साढ़ेसाती या ढैय्या को इतना महत्वन नहीं दिया गया है। फिर भी जानते हैं कि 2026 में किन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है और लाल किताब के वे कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन से दुखों का बोझ कम कर सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 29 December 2025 | कैसा रहेगा आज 29 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

29 December Birthday: आपको 29 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

29 December Birthday: आपको 29 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!29 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 29 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com