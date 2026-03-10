क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेट
Gold Silver Rates 10 March : ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा। सोना और चांदी के दामों में मंगलवार को तेजी आई, खासकर चांदी में कई दिनों बाद बड़ा उछाल देखने को मिला। जानिए मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत देश के 10 बड़े शहरों में आज सोना और चांदी के ताजा भाव। ALSO READ: LPG Crisis : सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, ESMA लागू
बुलियन मार्केट : आपके शहर में क्या है सोने के दाम?
|
शहर
|
सोने के दाम
|
मुंबई
|
1,61,757 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
चेन्नई
|
1,61,847 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
दिल्ली
|
1,61,711 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
कोलकाता
|
1,61,299 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
भोपाल
|
1,61,941 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
अहमदाबाद
|
1,61,949 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
जयपुर
|
1,61,591 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
बेंगलुरु
|
1,61,703 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
तिरुवनंतपुरम
|
1,61,231 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
पटना
|
1,61,776 रुपए प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?
|
शहर
|
चांदी के दाम
|
मुंबई
|
2,77,904 रुपए प्रति किलो
|
चेन्नई
|
2,78,032 रुपए प्रति किलो
|
दिल्ली
|
2,78,092 रुपए प्रति किलो
|
अहमदाबाद
|
2,78,068 रुपए प्रति किलो
|
भोपाल
|
2,77,650 रुपए प्रति किलो
|
कोलकाता
|
2,77,802 रुपए प्रति किलो
|
जयपुर
|
2,77,541 रुपए प्रति किलो
|
बेंगलुरु
|
2,77,657 रुपए प्रति किलो
|
तिरुवनंतपुरम
|
2,77,588 रुपए प्रति किलो
|
पटना
|
2,77,502 रुपए प्रति किलो
वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल
वायदा कारोबार (MCX) पर 10.15 बजे के आसपास सोना 1,711 रुपए की बढ़त के साथ 162,010 पर और चांदी 9,036 रुपए की तेजी के साथ 276,196 रुपए पर था। दोपहर 12:30 बजे सोने की कीमत 1,832 रुपए बढ़कर 1,62,131 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 10,144 रुपए की बढ़त के साथ 2,77,304 प्रति किलो हो गई।
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5173.448 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 88.74 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
क्यों बढ़े सोने चांदी के दाम
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
