मंगलवार, 10 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. gold silver price rise india amid iran us war crude oil fall
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 10 मार्च 2026 (13:15 IST)

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेट

gold silver price on 10 march
Gold Silver Rates 10 March : ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा। सोना और चांदी के दामों में मंगलवार को तेजी आई, खासकर चांदी में कई दिनों बाद बड़ा उछाल देखने को मिला। जानिए मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत देश के 10 बड़े शहरों में आज सोना और चांदी के ताजा भाव। ALSO READ: LPG Crisis : सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, ESMA लागू
 

बुलियन मार्केट : आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,61,757 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,61,847 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,61,711 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,61,299 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,61,941 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,61,949 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,61,591 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,61,703 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,61,231 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,61,776 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,77,904 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,78,032 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,78,092 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,78,068 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,77,650 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,77,802 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,77,541 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,77,657 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,77,588 रुपए प्रति किलो
पटना 2,77,502 रुपए प्रति किलो
 

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर 10.15 बजे के आसपास सोना 1,711 रुपए की बढ़त के साथ 162,010 पर और चांदी 9,036 रुपए की तेजी के साथ 276,196 रुपए पर था। दोपहर 12:30 बजे सोने की कीमत 1,832 रुपए बढ़कर 1,62,131 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 10,144 रुपए की बढ़त के साथ 2,77,304 प्रति किलो हो गई। 
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5173.448 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 88.74 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्यों बढ़े सोने चांदी के दाम

कमोडिटी बाजार एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते आज सोने चांदी के दामों में तेजी आई। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें 119.43 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 90 डॉलर प्रति बैरल हो गई। ALSO READ: ट्रंप के संकेत के बाद कच्चा तेल धड़ाम! 120 डॉलर से सीधे 90 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिन

Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिनरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को ‘अटूट’ समर्थन देने का ऐलान किया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। रूसी राष्ट्रपति ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया नेता बनाए जाने पर बधाई दी है।

भारतीय टीम की जीत के जश्‍न पर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, 10 लोग घायल, 4 गिरफ्तार, पुलिस ने किया कंट्रोल

भारतीय टीम की जीत के जश्‍न पर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, 10 लोग घायल, 4 गिरफ्तार, पुलिस ने किया कंट्रोलटी20 वर्ल्‍ड कप में भारत की जीत के बाद हो रहे जश्‍न से उज्‍जैन में तनाव हो गया। जश्‍न के दौरान आतिशबाजी की गई थी। इसी बीच हुई हिंसा में 10 लोग घायल हो गए। मामला उज्जैन के राज रॉयल कॉलोनी में का है। यहां भारत की जीत के बाद जश्‍न में आतिशबाजी की जा रही थी।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतक्या है 'NERO' कॉमिक की कहानी

Kuno National Park में फिर बढ़ा चीतों का कुनबा, ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, 53 हुई संख्या

Kuno National Park में फिर बढ़ा चीतों का कुनबा, ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, 53 हुई संख्याश्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी सामने आई। चीता 'ज्वाला' ने 9 मार्च को 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। अब भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। इससे पहले भी ज्वाला और अन्य मादा चीतों ने कूनो की धरती पर शावकों को जन्म दिया है, जो यह दर्शाता है कि विदेशी चीते भारतीय वातावरण में खुद को अच्छी तरह ढाल रहे हैं।

ईरान की 165 मासूम बच्चियों का हत्यारा कौन, इस रिपोर्ट का दावा चौंका देगा, इजरायल ने नहीं तो किसने किया था हमला?

ईरान की 165 मासूम बच्चियों का हत्यारा कौन, इस रिपोर्ट का दावा चौंका देगा, इजरायल ने नहीं तो किसने किया था हमला?ईरान में हुए हमले में 165 मासूम बच्चियों की मौत हो गई थी। इस खबर ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। इस बीच एक नया चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान में बच्‍चियों के स्‍कूल पर हमला इजरायल ने नहीं, बल्‍कि अमेरिका ने किया था। हालांकि अमेरिका ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया था।

और भी वीडियो देखें

LIVE: लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

LIVE: लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चाLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध का आज 11वां दिन है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान भी इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर लगातार हमले कर रहा है। पल पल की जानकारी...

LPG Crisis : सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, ESMA लागू

LPG Crisis : सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, ESMA लागूLPG Cylinder : एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) लागू किया है। सरकार ने घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता देने के साथ रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल, स्कूल और जरूरी संस्थानों को गैस की कमी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

उत्तराखंड सरकार ने पेश किया 1.11 लाख करोड़ का बजट, CM धामी बोले- सभी वर्गों का रखा गया है ध्‍यान

उत्तराखंड सरकार ने पेश किया 1.11 लाख करोड़ का बजट, CM धामी बोले- सभी वर्गों का रखा गया है ध्‍यानUttarakhand Budget 2026-27 : उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख 11 हजार 703.12 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का बजट समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और यह बजट बेहतरीन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बजट सभी की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करेगा।

अमेरिका-ईरान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान बोला- जंग का फैसला हम करेंगे

अमेरिका-ईरान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान बोला- जंग का फैसला हम करेंगेUS Israel Iran War Updates : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग जल्द ही समाप्त हो जाएगी। ट्रंप के इस दावे से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। हालांकि ईरान ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना युद्ध खत्म नहीं करेगी। जंग कब खत्म होगी यह हम तय करेंगे।

Pakistan Oil Crisis : तेल संकट से पाकिस्तान बेहाल, सरकारी गाड़ियों का ईंधन आधा, सांसदों की सैलरी में कटौती

Pakistan Oil Crisis : तेल संकट से पाकिस्तान बेहाल, सरकारी गाड़ियों का ईंधन आधा, सांसदों की सैलरी में कटौतीPakistan Oil Crisis : अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल संकट गहराता नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल की कमी से पाकिस्तान का हाल बेहाल है। सरकारी खर्चों और गाड़ियों को मिलने वाले ईंधन में कटौती की गई है। नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरों पर पाबंदी लगाई गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com