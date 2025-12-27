सोमवार, 29 दिसंबर 2025
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

Weekly Horoscope in Hindi: 29 दिसंबर से 04 जनवरी 2026, नए साल की शुरुआत, जानें मेष से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल

year end weekly horoscope
New Year 2026 Weekly Horoscope: साल 2025 का समापन और साल 2026 का शुभारंभ करने वाला यह सप्ताह, यानी 29 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026, ज्योतिषीय और जीवन दोनों ही मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह अद्वितीय समय है जब आप पिछले वर्ष के कर्मों को पीछे छोड़कर, एक नई आशा, ऊर्जा और संकल्प के साथ नए साल में प्रवेश करते हैं।ALSO READ: Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए बेहद ही शुभ
 
इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलाव आपकी आगामी वर्ष की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। विशेष रूप से, करियर, वित्त और व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में बड़े निर्णय लेने से पहले ग्रहों की चाल को समझना आवश्यक है। यह साप्ताहिक राशिफल आपको बताएगा कि इस अवधि में आपकी राशि के लिए कौन से शुभ योग बन रहे हैं, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है, और नए साल की शुरुआत को बेहतर बनाने के लिए आपको किन चुनौतियों से सावधान रहना होगा। 
 
अपनी ऊर्जा को सही दिशा देकर साल 2026 का शानदार आगाज करने के लिए तैयार हो जाइए।
 
(साप्ताहिक राशिफल: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026) 
 
ARIES (Mar 21-Apr 20)
करियर इस सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन आप अपने कौशल या प्रोफाइल को बेहतर करने का मन बना सकते हैं। पैसों की स्थिति सुरक्षित रहेगी, जिससे आप आगे निवेश की सोच सकते हैं। घरवालों से भावनात्मक जुड़ाव अच्छा रहेगा और प्यार में अपनापन महसूस होगा। अचानक कहीं घूमने की योजना बन सकती है, इसलिए वही चुनें जो सच में आपको सुकून दे। नींद गड़बड़ होने पर हल्की थकान हो सकती है, इसलिए रूटीन का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी मामलों में स्थिर प्रगति दिखेगी और पढ़ाई में निरंतरता अच्छे परिणाम देगी।
लकी नंबर : 9 | लकी कलर : मैजेंटा
 
TAURUS (Apr 21-May 20)
इस सप्ताह आपका व्यायाम रूटीन ठीक चलता रहेगा और शरीर भी बढ़िया प्रतिक्रिया देगा, बस पर्याप्त पानी पीना याद रखें। पैसों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए खर्च केवल जरूरी चीजों पर करें। काम से जुड़ी प्रतिक्रिया थोड़ी देर से मिल सकती है, इसलिए धैर्य रखें। प्यार में अपनापन दिखेगा और पार्टनर की छोटी-छोटी बातें आपको सुकून देंगी। घर का माहौल शांत और सामान्य रहेगा। छोटी यात्राएं ठीक रहेंगी और प्रॉपर्टी में सुधार दिख सकता है। पढ़ाई में अच्छा फोकस रहेगा।
लकी नंबर : 17 | लकी कलर : ब्राउन
 
GEMINI (May 21-Jun 21)
एक छोटी यात्रा या ड्राइव आपका मूड अच्छा कर सकती है और सप्ताह में नई ताजगी ला सकती है। खान-पान में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन आप थोड़ा और बचत करने का सोच सकते हैं। परिवार में बातचीत शांत रखना जरूरी होगा ताकि गलतफहमी न हो। कामकाज सामान्य रहेगा, इसलिए उसमें थोड़ी रचनात्मकता जोड़ना फायदेमंद होगा। प्यार में स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन छोटे-छोटे कदम इसे बेहतर बना सकते हैं। प्रॉपर्टी के काम सहज रहेंगे और पढ़ाई में अनुशासन जरूरी होगा।
लकी नंबर : 18 | लकी कलर : गोल्डन
 
CANCER (Jun 22-Jul 22)
प्रॉपर्टी से जुड़े काम इस सप्ताह आराम से आगे बढ़ सकते हैं। पैसों का प्रवाह समान रहेगा, जिससे बजट बनाना आसान होगा। काम की गति इस सप्ताह समान और संतुलित बनी रहेगी। और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने लोग भावनात्मक सहारा देंगे और प्यार में शांति बनी रहेगी। यात्रा में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए प्लान लचीले रखें। पढ़ाई में स्पष्टता धीरे-धीरे आएगी। सेहत अच्छी रहेगी अगर आप रूटीन संतुलित रखें।
लकी नंबर : 5 | लकी कलर : ग्रीन
 
LEO (Jul 23-Aug 23)
इस सप्ताह घर का समय सुखद रहेगा और अपने लोगों से जुड़ाव गहरा महसूस होगा। संतुलित दिनचर्या से सेहत को फायदा मिलेगा और यात्रा आपकी थकान दूर करेगी। पैसों में बड़ा लाभ न सही, लेकिन अच्छी सीख मिल सकती है। काम में आपकी मेहनत पहचान दिला सकती है। प्यार में थोड़ी दूरी लग सकती है, इसलिए जल्द प्रतिक्रिया न दें। प्रॉपर्टी से जुड़े काम बिना रुकावट के आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ाई में आपकी पकड़ और भी बेहतर बनती जाएगी।ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026: आपकी जिंदगी के अहम मोड़ पर अंक शास्त्र की भविष्यवाणी
लकी नंबर : 4 | लकी कलर : ब्लू
 
VIRGO (Aug 24-Sept 23)
यात्रा अनुभव अच्छे और यादगार रहेंगे। पढ़ाई में उपलब्धि आपको और मेहनत करने की प्रेरणा देगी। प्रॉपर्टी मामलों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी और आप कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मन बनाएंगे। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसले लें। काम में फोकस बना रहेगा और परिवार का माहौल मधुर रहेगा। प्यार में भावनाएं गहरी होंगी और रिश्ता मजबूत महसूस होगा।
लकी नंबर : 1 | लकी कलर : मैरून
 
LIBRA (Sept 24-Oct 23)
काम में मेहनत के अच्छे संकेत मिलेंगे और आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं। घर का माहौल खुशहाल रहेगा। प्रॉपर्टी फैसले फायदेमंद हो सकते हैं। पढ़ाई में फोकस तेज रहेगा। प्यार में स्थिति इस सप्ताह शांत रह सकती है। अगर रिश्ता और करीब महसूस करना चाहते हैं, तो पहल आपकी ओर से करनी होगी। योजनाएं अचानक रुक सकती हैं, इसलिए ज्यादा वादे न करें। पैसे बढ़ाने की सोच आपको लंबी योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगी। 
लकी नंबर : 8 | लकी कलर : व्हाइट
 
SCORPIO (Oct 24-Nov 22)
सेहत अच्छी रहेगी और यात्रा सामान्य रहेगी। प्रॉपर्टी के काम थोड़े धीमे हो सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। प्यार में भावनाएं गहरी और मजबूत महसूस होंगी। पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी और काम में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। परिवार में कुछ स्थितियों को संतुलित तरीके से संभालना होगा। पढ़ाई में मिली सफलता आपको गर्व महसूस कराएगी।
लकी नंबर : 2 | लकी कलर : पिंक
 
SAGITTARIUS (Nov 23-Dec 21)
काम में अच्छी प्रगति दिखेगी, लेकिन काम का बोझ ज्यादा होने पर थकान से बचें। पैसों की स्थिति संतुलित रहेगी और परिवार से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। प्यार सुचारू और स्थिर महसूस होगा। यात्रा सामान्य और आरामदायक होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले फायदेमंद हो सकते हैं। पढ़ाई में रचनात्मकता और समझ बढ़ेगी। निरंतर मेहनत से मजबूत नींव बनेगी। 
लकी नंबर : 7 | लकी कलर : क्रीम
 
CAPRICORN (Dec 22-Jan 21)
आय इस सप्ताह देर से मिल सकती है, इसलिए शांत रहकर खर्च पर नियंत्रण रखें। काम के नतीजे सामान्य रहेंगे लेकिन आपकी गति बनी रहेगी। परिवार आपका समर्थन करेगा और प्रेम संबंध भी खुश रखेंगे। परिवार में शांति और संतुलन बना रहेगा। यात्रा पहले की तरह चलती रहेगी और प्रॉपर्टी में धीरे-धीरे प्रगति मिलेगी। पढ़ाई स्थिर रहेगी। सेहत के लिए खान-पान में सावधानी रखें।
लकी नंबर : 17 | लकी कलर : ऑरेंज
 
AQUARIUS (Jan 22-Feb 19)
यात्रा का अनुभव इस सप्ताह आपको तरोताजा कर सकता है। सेहत भी अच्छी रहेगी। पैसों में अनावश्यक खर्च से बचें ताकि बजट न बिगड़े। काम स्थिर रहेगा और परिवार का माहौल शांत रहेगा, रिश्ते और गहरे होंगे। प्यार में हल्की दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए बातचीत करें। प्रॉपर्टी के मौके स्थिर रहेंगे और पढ़ाई में अनुशासन सफलता देगा।
लकी नंबर : 4 | लकी कलर : सैफ्रन
 
PISCES (Feb 20-Mar 20)
प्यार में मिठास बढ़ेगी और भावनाएं गहरी महसूस होंगी। पैसा सहज रूप से आएगा और काम भी संतुलित रहेगा। घर में शांति बनी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी और हल्की एक्सरसाइज आपको और बेहतर महसूस कराएगी। काम में सफलता और सम्मान मिलने की संभावना है। यात्रा सरल रहेगी और प्रॉपर्टी मामलों में अभी साफ सोच की जरूरत है। पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे।ALSO READ: Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा सतर्क
लकी नंबर : 6 | लकी कलर : पीच
 
