बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (20:49 IST)

राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में जान का खतरा, क्यों डरे हुए हैं कांग्रेस सांसद

Rahul Gandhi plea in Pune court
Rahul Gandhi life threat in Pune court: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में पेश होने के मामले में अर्जी देकर अपनी जान का खतरा बताया है। राहुल ने कहा कि शिकायतकर्ता गोडसे का वंशज है और इनका इतिहास हिंसा से जुड़ा हुआ है। दरअसल, राहुल गांधी का यह मामला वीर सावरकर के खिलाफ कथित मानहानि टिप्पणी (Savarkar defamation case) से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सात्यकि ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 
 
राहुल गांधी ने कहा कि मुझे दो नेताओं ने धमकी दी थी। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि मुझे नुकसान पहुंचने और झूठे केस में फंसाने का भी डर है। अत: कोर्ट को मेरी आशंकाओं को संज्ञान लेना चाहिए। गांधी ने शिकायतकर्ता को गोडसे का वंशज बताते हुए कहा कि इ‍नका इतिहास हिंसा से जुड़ा हुआ है।  
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे बात किए या उनकी सहमति लिए अदालत में लिखित बयान दाखिल करके उनकी जान पर खतरे का हवाला दिया था। इस बात से राहुल गांधी की घोर असहमति है इसलिए कल उनके वकील इस लिखित बयान को कोर्ट से वापस लेंगे।
