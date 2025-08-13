बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (17:10 IST)

एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ राहुल और इंडिया गठबंधन बिहार में निकालेंगे वोटर अधिकार यात्रा

rahul gandhi
Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (India) (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के कई अन्य घटक दलों के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तथा कथित 'वोट चोरी' (Vote Chori) के खिलाफ 17 अगस्त से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार रैली' के साथ होगा। इस जनसभा में 'इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हो सकते हैं।
'इंडिया' गठबंधन के अन्य प्रमुख घटक दलों के नेता भाग लेंगे : यात्रा में राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव तथा बिहार में 'इंडिया' गठबंधन के अन्य प्रमुख घटक दलों के नेता भाग लेंगे। राहुल गांधी इस यात्रा में विभिन्न जगहों पर पदयात्रा भी करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को सासाराम पहुंचकर यात्रा की शुरुआत की तैयारियों का जायजा लिया।
 
लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई सड़कों पर होगी : उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई सड़कों पर होगी। 17 अगस्त से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के घटक बिहार भर में एक विशाल 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे। यह यात्रा खतरनाक एसआईआर के खिलाफ और वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाने के लिए है।ALSO READ: युवा कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर BJP और EC के खिलाफ निकाला हल्ला बोल मार्च
 
यात्रा की शुरुआत आगामी रविवार को सासाराम के रेलवे मैदान में एक सभा से होगी। इसके बाद यह यात्रा औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
क्या बिहार में रद्द होगा SIR, विवादों के बीच आया SC का बड़ा बयान

क्या बिहार में रद्द होगा SIR, विवादों के बीच आया SC का बड़ा बयानसुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवाद को ‘मोटे तौर पर विश्वास की कमी का मुद्दा’ बताया, क्योंकि चुनाव आयोग ने दावा किया कि कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से करीब 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे या उनके माता-पिता 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे।

कौन हैं बेडरूम जिहादी? कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां क्यों परेशान हैं इनसे

कौन हैं बेडरूम जिहादी? कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां क्यों परेशान हैं इनसेWho are bedroom jihadis: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां ‘बेडरूम जिहादियों’ के रूप में एक नए और छिपे हुए खतरे से जूझ रही हैं। ये वे लोग हैं जो अपने घरों की सुरक्षित चारदीवारी में रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर गलत सूचना फैलाते हैं और सांप्रदायिक तनाव भड़काते हैं। इस प्रकार का शत्रु पारंपरिक सशस्त्र आतंकवादियों से बहुत अलग है।

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देश

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देशindian population in qatar: आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी बता रहे हैं जहां एक समय पर केवल एक विशाल, बंजर रेगिस्तान था और जीवनयापन करना बेहद मुश्किल था। यहां न तो पर्याप्त पानी था, न हरियाली, और न ही कोई प्राकृतिक संसाधन। लोग मोती निकालने और मछली पकड़ने जैसे कामों पर निर्भर थे। लेकिन, आज ये देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। ये देश है कतर और यहां 25% भारतीय आबादी रहती है। आइए, कतर की इस विकास गाथा और इसमें भारतीय समुदाय की भूमिका को विस्तार से समझते हैं।

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आईइससे पहले जून 2025 में यह 2.10 प्रतिशत और जुलाई 2024 में 5.42 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला10 साल पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

जिस जगन्नाथ मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी उसके नाम से क्यों थर्राते थे अंग्रेज, जानिए गुप्त डायरी में लिखे रहस्य

जिस जगन्नाथ मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी उसके नाम से क्यों थर्राते थे अंग्रेज, जानिए गुप्त डायरी में लिखे रहस्यThreat to blow up Jagannath temple of Puri: ओडिशा के पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के समीप स्थित मां बूढ़ी ठकुराणी मंदिर की दीवार पर बुधवार को चेतावनियां लिखी मिली हैं, जिनमें धमकी दी गई है कि ‘आतंकवादी जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर देंगे।’ दीवार पर लिखी एक चेतावनी में कहा गया है, आतंकवादी श्रीमंदिर को ध्वस्त कर देंगे। मुझे फोन करो, नहीं तो विनाश होगा। पुरी के एक निवासी के अनुसार, ‘मंदिर की दीवार पर कई फोन नंबर भी लिखे गए हैं। ‘पीएम मोदी’, ‘दिल्ली’ जैसे शब्द भी लिखे हुए हैं।

यूपी विधानसभा में पारित हुआ श्री बांके बिहारी मंदिर बिल

यूपी विधानसभा में पारित हुआ श्री बांके बिहारी मंदिर बिलUP assembly news : उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक, 2025 में न्‍यासी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके न्यासियों की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। बोर्ड में 11 मनोनीत और सात पदेन सदस्य शामिल होंगे।

ICICI बैंक का ग्राहकों को बड़ा झटका, ATM और कैश ट्रांजैक्शन पर बढ़ी फीस

ICICI बैंक का ग्राहकों को बड़ा झटका, ATM और कैश ट्रांजैक्शन पर बढ़ी फीसICICI bank news in hindi : देश के प्रमुख निजी बैंक ICICI ने 1 अगस्त 2025 से सेविंग्स अकाउंट धारकों को बड़ा झटका देते हुए कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट के नियमों और चार्जेस में भी बदलाव किया है। बैंक का दावा है कि बढ़ते ऑपरेशनल खर्च और नकद लेनदेन पर निर्भरता घटाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जयंती विशेष: कौन थे महर्षि अरविंद, जानें स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान

जयंती विशेष: कौन थे महर्षि अरविंद, जानें स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदानAurobindo Ghosh birth anniversary: 15 अगस्त को महान योगी, दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविंद की जयंती है। महर्षि अरविंद न केवल भारत के आज़ादी के आंदोलन के एक प्रेरणास्रोत थे, बल्कि उन्होंने देश को एक गहरी आध्यात्मिक चेतना दी। आइए यहां जानें उनके क्रांतिकारी जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और उनके आध्यात्मिक दर्शन के बारे में।

सोनिया गांधी मतदाता पहले बनीं, भारतीय नागरिक बाद में, भाजपा का कांग्रेस पर निशाना

सोनिया गांधी मतदाता पहले बनीं, भारतीय नागरिक बाद में, भाजपा का कांग्रेस पर निशानाBJP targets Congress amid SIR controversy: बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) को लेकर राहुल गांधी के चुनाव आयोग और सरकार पर लगातार हमलों के बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती सोनिया गांधी भारत की नागरिक बाद में बनी थीं, जबकि वे वोटर पहले ही बन गई थीं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।
