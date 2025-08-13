राहुल गांधी बोले, वोट की चोरी आपके अधिकारों की चोरी, शेयर किया वीडियो

ALSO READ: अब कौन से खुलासे करने वाले हैं राहुल गांधी, बोले- अभी पिक्चर बाकी है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि वोट की चोरी, आपके अधिकारों और पहचान की चोरी है। उन्होंने वोट चोरी को समझाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आपके वोट की चोरी… आपके अधिकार की चोरी, आपके पहचान की चोरी है! इस पोस्ट के साथ उन्होंने वोट चोरी हैशटैग के साथ 1 मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया है।

कांग्रेस नेता ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को लागू करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाने का आरोप लगाया और मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी निकट भविष्य में अन्य सीट पर भी 'वोट चोरी' के बारे में कई और खुलासे कर सकती है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से यही नहीं रुकी- इनके दो देवर है- मनोज कुमार और दिलीप कुमार सुपुत्र श्री अशर्फ़ी लाल। उनके भी 2 अलग-अलग EPIC Card के साथ 2 अलग-अलग बूथ में 2 अलग-अलग वोट बने हैं।

आज एक और खुलासा:-



श्रीमती निर्मला देवी बीजेपी की बड़ी नेत्री और मुजफ्फरपुर की मेयर है।



इनके पास एक दो EPIC ID - REM1251917 और GSB1835164 है।



इनके एक ही विधानसभा में दो अलग अलग बूथ पर दो अलग-अलग वोट है।



दो अलग-अलग EPIC कार्ड में इनकी दो अलग-अलग उम्र है।



SIR… pic.twitter.com/VGLmy3BEn6 — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 13, 2025

तेजस्वी का आरोप है कि जब चुनाव आयोग एक ही विधानसभा में ख़ुद ऐसा कर रहा है तो फिर SIR का क्या मतलब? इसका अर्थ है कि चुनाव आयोग बीजेपी समर्थकों के एक ही घर में अनेक फर्जी वोट बनवा रहा है। चुनाव आयोग विपक्ष के वोट काटने में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और बीजेपी के पक्ष में जोड़े जा रहा है।

