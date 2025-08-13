बुधवार, 13 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Delhi Municipal Corporation vandalism started after Supreme Court order
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 13 अगस्त 2025 (14:56 IST)

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम की बर्बरता शुरू, 100 से ज्यादा कुत्ते पकड़ कर किए कैद

Celebs Reaction On SC Verdict
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्‍ली नगर निगम ने कुत्‍तों के साथ बर्बरता शुरू कर दी है। उन्‍हें जबरदस्‍ती पकड़कर कैद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्‍यादा कुत्‍तों को जबरन वाहनों में बैठाया जा चुका है। इस बीच उन्‍हें नुकसान न पहुंचे इसका भी ख्‍याल नहीं रखा जा रहा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने 2 महीने की समय सीमा में इस आदेश को लागू करने की बात कही है। नगर निगम ने कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया है। राजधानी के कुत्‍ते अचानक हो रही इस कार्रवाई से दहशत में हैं।
कोर्ट ने कुत्‍तों का ख्‍याल रखने के दिए थे निर्देश : सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ही दिल्ली सरकार ने कहा था कि वे ये काम समय सीमा में पूरा करेंगे, साथ ही आवारा कुत्तों का ध्यान भी रखेंगे। दिल्ली सरकार ने कोर्ट के आदेश के 48 घंटों के भीतर ही एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। कल से अब तक काटने वाले 100 से ज्यादा कुत्ते दिल्ली से उठाएं गए हैं। इस काम को करने के लिए दो दर्जन से ज्यादा दिल्ली नगर निगम की वेटनरी विभाग की टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने में लगी हैं।
कहां से उठा रहे कुत्‍ते : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हॉस्पिटल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और बाजारों जैसी जगहों से आवारा कुत्तों को उठाया जा रहा है। दिल्ली में सभी 20 नसबंदी केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है, जितने भी नसबंदी सेंटर हैं उन्हें ही शेल्टर होम बनाया जा रहा है। वहां आवारा कुत्तों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। दिल्ली नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुत्तों का रिकॉर्ड भी मैसेज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि प्रशासन हर रोज का अलग-अलग डेटा रखेगा। जो आने वाले समय में कोर्ट में पेश करेगा ताकि पता चल सके कि दिल्ली में कितने कुत्तों को शेल्टर होम भेजा गया है।
5000 शेल्टर होम बनेंगे : अदालत ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा, तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी. कोर्ट ने मौजूदा Animal Birth Control (ABC) नियम, जिसमें कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी इलाके में छोड़ने का प्रावधान है, को बेतुका’ करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसे ऐसा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कोर्ट ने पहले चरण में 5,000 कुत्तों के लिए काम शुरू करने को कहा गया है। दूसरी तरफ सीजेआई ने इस मामले पर कहा है कि विचार करेंगे। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने को लेकर आने वाले दिनों में कुछ बदलाव देखने को मिले।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या बिहार में रद्द होगा SIR, विवादों के बीच आया SC का बड़ा बयान

क्या बिहार में रद्द होगा SIR, विवादों के बीच आया SC का बड़ा बयानसुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवाद को ‘मोटे तौर पर विश्वास की कमी का मुद्दा’ बताया, क्योंकि चुनाव आयोग ने दावा किया कि कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से करीब 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे या उनके माता-पिता 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे।

कौन हैं बेडरूम जिहादी? कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां क्यों परेशान हैं इनसे

कौन हैं बेडरूम जिहादी? कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां क्यों परेशान हैं इनसेWho are bedroom jihadis: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां ‘बेडरूम जिहादियों’ के रूप में एक नए और छिपे हुए खतरे से जूझ रही हैं। ये वे लोग हैं जो अपने घरों की सुरक्षित चारदीवारी में रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर गलत सूचना फैलाते हैं और सांप्रदायिक तनाव भड़काते हैं। इस प्रकार का शत्रु पारंपरिक सशस्त्र आतंकवादियों से बहुत अलग है।

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देश

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देशindian population in qatar: आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी बता रहे हैं जहां एक समय पर केवल एक विशाल, बंजर रेगिस्तान था और जीवनयापन करना बेहद मुश्किल था। यहां न तो पर्याप्त पानी था, न हरियाली, और न ही कोई प्राकृतिक संसाधन। लोग मोती निकालने और मछली पकड़ने जैसे कामों पर निर्भर थे। लेकिन, आज ये देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। ये देश है कतर और यहां 25% भारतीय आबादी रहती है। आइए, कतर की इस विकास गाथा और इसमें भारतीय समुदाय की भूमिका को विस्तार से समझते हैं।

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आईइससे पहले जून 2025 में यह 2.10 प्रतिशत और जुलाई 2024 में 5.42 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला10 साल पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

और भी वीडियो देखें

भारत ने कैसे पाक के नापाक इरादों पर पानी फेरकर जीता सियाचिन, जानिए कहानी ऑपरेशन मेघदूत की

भारत ने कैसे पाक के नापाक इरादों पर पानी फेरकर जीता सियाचिन, जानिए कहानी ऑपरेशन मेघदूत कीoperation meghdoot: सियाचिन, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फीले तूफानों, दुर्गम चोटियों और जमा देने वाली ठंड का मंजर आ जाता है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर, जहां सांस लेना भी एक चुनौती है, भारत ने कैसे अपना अधिकार स्थापित किया? आइये जानते हैं साहस, दृढ़ संकल्प और एक गुप्त ऑपरेशन की यह कहानी है जिसे "ऑपरेशन मेघदूत" के नाम से जाना जाता है।

भाजपा के ही दो दिग्गज भिड़े, जीते राजीव प्रताप रूड़ी, विपक्षी दलों का भी मिला समर्थन

भाजपा के ही दो दिग्गज भिड़े, जीते राजीव प्रताप रूड़ी, विपक्षी दलों का भी मिला समर्थनConstitution Club election news: भाजपा के ही दो सांसदों में एक रोचक मुकाबला देखने को मिला। वोटिंग केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्‍डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी समेत अन्य पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने की। मामला कॉन्स्टि्यूशन क्लब के सचिव पद के चुनाव का था। चूंकि मुकाबला सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के दो नेताओं के बीच था, इसलिए रोचक तो होना ही था।

कुत्तों को लेकर बदल सकता है Supreme Court का आदेश, अब CJI ने दिया दखल

कुत्तों को लेकर बदल सकता है Supreme Court का आदेश, अब CJI ने दिया दखलदिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में इसे लेकर विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अब मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बीआर गवई ने मामले में दखल देकर समीक्षा करने की बात कही है। ऐसे में डॉग लवर में एक बार फिर से कुत्‍तों के उचित संरक्षण को लेकर आस जाग गई है।

कुत्तों पर कोर्ट के फैसले से गुस्‍से में बॉलीवुड, भूमि पेडनेकर से लेकर जान्‍हवी कपूर ने सोशल मीडिया में लिखी भावुक पोस्‍ट

कुत्तों पर कोर्ट के फैसले से गुस्‍से में बॉलीवुड, भूमि पेडनेकर से लेकर जान्‍हवी कपूर ने सोशल मीडिया में लिखी भावुक पोस्‍टदिल्‍ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुत्‍तों को सड़कों से हटाने के निर्देश के बाद पूरे देश में कुत्‍तों के सपोर्ट में लोग सामने आ रहे हैं। फैसले को लेकर आम लोगों से लेकर सेलिब्रेटी तक में नाराजगी है। इस फैसले पर बॉलीवुड सितारों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भूमि पेडनेकर से लेकर जान्हवी कपूर और वरुण धवन तक ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति जताई है।

जगन्नाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी, जानिए कितना पुराना है यह प्रसिद्ध मंदिर

जगन्नाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी, जानिए कितना पुराना है यह प्रसिद्ध मंदिरThreat to blow up Jagannath temple of Puri: ओडिशा के पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के समीप एक छोटे मंदिर की दीवार पर बुधवार को चेतावनियां लिखी मिली हैं, जिनमें धमकी दी गई है कि ‘आतंकवादी जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर देंगे।’ इस घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई है।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com