युवा कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर BJP और EC के खिलाफ निकाला हल्ला बोल मार्च
Youth Congress' 'Halla Bol' March:
भारतीय युवा कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को 'हल्ला बोल' मार्च निकाला। यह विरोध मार्च पांच, रायसीना रोड स्थित युवा कांग्रेस मुख्यालय से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक निकाले जाने की योजना थी। पुलिस ने हालांकि प्रदर्शनकारियों को भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही हिरासत में ले लिया।ALSO READ: RaGa : ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अभियान बना अब एक बड़ा जनांदोलन, जनता के समर्थन से खुश हुए राहुल गांधी
भाजपा पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने का आरोप :
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी वोट चुराकर सत्ता में आई है। चिब ने कहा कि राहुल गांधी ने उनकी (भाजपा की) हर चोरी का तथ्यों के साथ पर्दाफाश किया है। अगर भाजपा वोट चुराएगी तो युवा कांग्रेस चुप नहीं रहेगी।ALSO READ: मध्यप्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव में वोट चोरी पर पर्दाफाश करेगी कांग्रेस, सोशल मीडिया पर अभियान लॉन्च
खरगे, राहुल, प्रियंका और शरद पवार हुए शामिल :
मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा और शरद पवार सहित इंडिया गठबंधन के विपक्षी सांसदों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ संसद से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला था और 2024 के लोकसभा चुनावों में धांधली का आरोप लगाया। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।(भाषा)(फोटो सौजन्य : X)ALSO READ: राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, शकुन रानी के 2 बार के वोटिंग के दावे का मांगा सबूत
Edited by: Ravindra Gupta