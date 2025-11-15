शनिवार, 15 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Chief Minister Dr. Mohan Yadav participated in the Tribal Pride Day program on Birsa Munda Jayanti in Jabalpur.
Written By विकास सिंह
Last Modified: शनिवार, 15 नवंबर 2025 (18:43 IST)

जनजातीय वर्ग को और करीब से जानेगा देश, पीएम मोदी बोले- कुछ परिवारों के लिए आदिवासी नायकों के त्याग को नकार दिया गया था

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को मिला एक करोड़ का चेक

Birsa Munda Jayanti
भोपाल। मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय नायकों  के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने शालिनी ऐप का लोकार्पण किया। इस दौरान सिकल सेल एनीमिया पर केंद्रित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। उसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। कार्यक्रम में महिला क्रिकेट विश्वकप में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली छतरपुर की क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया। उनके अलावा पद्मश्री अर्जुन सिंह घुर्वे, फुलझारिया बाई, विक्रम अवॉर्डी रागिनी मार्को, सृष्टि सिंह को भी सम्मानित किया गया। 
 
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जनजातीय वर्ग का कल्याण हो रहा है। हमें खुशी है कि जनजातीय समाज की सबसे बड़ी आबादी मध्यप्रदेश में रहती है। हमें गर्व है कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता था उनके खिलाफ हमारे आदिवासी भाई-बहनों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। हमारी जनजातीय समाज ने जल-जंगल-जमीन और हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया।
 
आदिवासी नायकों ने आजादी के लिए किया अपार त्याग-कार्यक्रम में गुजरात से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में आयोजन हो रहे हैं। सरदार पटेल की जयंती से हमारी एकता और विविधता को मनाने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ था। आज यह पर्व पूर्णता प्राप्त कर रहा है। आज काशी विश्वनाथ, महाकाल की चर्चा होती है। पिछले एक साल में देश में कई धामों का विकास हुआ है। कितने ही जनजातीय नायक-नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। मध्यप्रदेश के टंट्या भील जैसे अनेक नायकों ने आजादी के लिए अपार त्याग किया। उन्होंने अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने दिया। क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए अपना लहु बहाया। गुजरात के गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि सांवरकाठा के पास चिथरिया में जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई थी। स्वंतत्रता आंदोलन में जनजातीय समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन, कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के लिए जनजातीय नायकों के त्याग और बलिदान को नकार दिया गया था। हमने जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से भावी पीढ़ियों को उनसे परिचित कराया है।
आदिवासी वर्ग को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात सहित देश में बड़े पैमाने पर ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। रांची की जेल को भव्य स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। इस जेल में कभी भगवान बिरसा मुंडा कैद रहे थे। देश में सभी जनजातियों की बोलियों पर अध्ययन होगा। उनकी जीवनशैली से सीखा जाएगा। इसमें विज्ञान छिपा है। उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें करोड़ों जनजातियों के साथ हुए अन्याय को याद करने का अवसर देता है। कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। कांग्रेस की सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहीं। लेकिन, आदिवासी कल्याण भाजपा की प्राथमिकता रही है। हम जनजातीय वर्ग को विकास की धारा से जोड़ेंगे और उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे। 6 दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन जब स्व. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब देश में पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय बना। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और उसने इस मंत्रालय पर ध्यान नहीं दिया। आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है।
 
जनजातीय वर्ग का बदल गया जीवन-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को अभाव था। पिछले 2 दशकों में आदिवासी इलाकों में 10 हजार से अधिक स्कूल और 2 दर्जन साइंस-आर्ट-कॉमर्स विषयों के कॉलेज बने हैं। गुजरात में दो ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनवाई। आदिवासी बच्चे आज डॉक्टर-इंजीनियर बन रहे हैं। वे सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के एकलव्य विद्यालयों पर 18 हजार करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। इन स्कूलों के प्रवेश में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दुनिया में देश की शान बढ़ाने में आदिवासी युवाओं का बड़ा योगदान है। अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रखा है। उस टीम में भी एक जनजातीय बेटी है।
 
आदिवासी इलाकों में लॉन्च हो रहीं केंद्र सरकार की योजनाएं-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं को आदिवासी इलाकों में लॉन्च किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ से की गई। झारखंड के खूंटी गांव से हमने पीएम जनमन योजना शुरू की थी। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं, जो भगवान बिरसा मुंडा के गांव गया। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत गांवों में स्वास्थ्य-शिक्षा-कृषि-स्वच्छ पेयजल पर पंचायतों में योजनाएं तैयार की जा रही हैं। हमारी सरकार मोटे अनाज श्रीअन्न को बढ़ावा दे रही है। इसका लाभ आदिवासी भाई-बहनों को मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समुदायों में सिकल सेल एनीमिया का खतरा रहा है। अब तक देश में 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई में भाषा की बाधाएं खत्म की जा रही हैं। जनजातीय समाज में कला और चित्रकारी प्रचलित है। इस समुदाय के चित्रकार परेशभाई राठवा को पद्म पुरस्कार मिल चुका है।
 
विकास में न कोई पीछे रहे-न छूटे-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश की राष्ट्रपति जनजातीय समुदाय से आती हैं। छत्तीसगढ़-ओडिशा-अरुणाचल प्रदेश-नागालैंड में आदिवासी समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। मध्यप्रदेश में जनजातीय समुदाय से आने वाले मंगुभाई पटेल राज्यपाल हैं। विकास में न कोई पीछे रहे, न कोई छूटे। यही धरती आबा के चरणों में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। देशभर में जनजातीय गौरव दिवस को संपूर्ण गौरव के साथ मनाया जा रहा है। वंदे मातरम गीत के 150 साल हुए हैं। यह गीत आज भारत की एकता का प्रेरणा स्रोत बन गया है।
 
आलीराजपुर में भगवान बिरसा मुंडा-जनजातीय नायक छितु किराड़ की प्रतिमा का अनावरण
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आलीराजपुर में भगवान बिरसा मुंडा और स्थानीय जनजातीय नायक छितु किराड़ की आदम कद प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने 49.73 करोड़ की लागत के विकासकार्यों का भूमिपूजन और 194.87 करोड़ की लागत के विकासकार्यों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए दीवाली और होली से बढ़कर है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंड की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। यहां जन्मे क्रांतिकारी छितु किराड़ ने अपने संकल्पों से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। जनजातीय संस्कृति से समृद्ध आलीराजपुर क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास की अनेक सौगातें मिली हैं। आलीराजपुर गुजरात के पास है और प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब भी है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने देशवासियों पर अत्याचार और कत्लेआम किए। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को साथ लेकर सशस्त्र विद्रोह कर अंग्रेजों को चुनौती दी। टंट्या मामा, अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और शहीद छितु किराड़े ने मध्यप्रदेश की धरती से आजादी के अभियान को आगे बढ़ाया। आजादी के दीवानों को याद करते हुए आज हमारी सीना गर्व से फूल जाता है। देश की आजादी में जनजातीय अंचल के नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जनजातीय नायकों को कांग्रेस सरकारों में कभी सम्मान नहीं दिया गया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

PM मोदी ने बताया जीत का नया 'MY' फॉर्मूला, कहा- कांग्रेस में होगा बड़ा विभाजन, बताई क्या है कमियां

PM मोदी ने बताया जीत का नया 'MY' फॉर्मूला, कहा- कांग्रेस में होगा बड़ा विभाजन, बताई क्या है कमियांबिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की भारी जीत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इस जीत ने एक नया ‘MY - महिला और यूथ’ फॉर्मूला दिया है और जनता ने ‘‘जंगल राज’ वालों के सांप्रदायिक एमवाई फॉर्मूले’’ को खारिज कर दिया है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का विभाजन होगा।

दुबई में गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्‍या, जानिए किसने ने ली जिम्मेदारी

दुबई में गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्‍या, जानिए किसने ने ली जिम्मेदारीGangster Zora Sidhu close to Lawrence Bishnoi murdered : लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर जोरा सिद्धू की दुबई में हत्या कर दी गई है। सिद्धू का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रकाशित पोस्ट और साथ में वायरल ऑडियो में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्दू की हत्या की जिम्मेदारी ली है और दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी दी है।

तेजस्वी को वोट ज्यादा मिले, सीटें कम, 'बेदम' कांग्रेस ने बिगाड़ा खेल

तेजस्वी को वोट ज्यादा मिले, सीटें कम, 'बेदम' कांग्रेस ने बिगाड़ा खेलBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पिछले चुनाव के मुकाबले आधे से भी कम रह गईं। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीतकर बिहार में सबसे बड़ा दल बना था। हालांकि तेजस्वी को इस बात का संतोष हो सकता है कि कम सीटों के बाद भी उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं।

बिहार में NDA की जीत के 5 बड़े कारण, आखिर कैसे जीता बिहार?

बिहार में NDA की जीत के 5 बड़े कारण, आखिर कैसे जीता बिहार?बिहार में एनडीए ने जबरदस्‍त जीत हासिल की है। अब बिहार में बीजेपी अकेले ही सरकार बनाने की स्‍थिति में आ गई है। ऐसे में अब बीजेपी को नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं होगी। आखिर क्‍या है वो पांच कारण जिसने बीजेपी को जानते हैं बिहार में बीजेपी के जीत के 5 कारण।

क्यों फीका पड़ा तेजस्वी यादव का 'तेज'? तेज प्रताप का चौंकाने वाला हाल और RJD-कांग्रेस की हार के कारण?

क्यों फीका पड़ा तेजस्वी यादव का 'तेज'? तेज प्रताप का चौंकाने वाला हाल और RJD-कांग्रेस की हार के कारण?बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव का जिस 'तेज' और 'बदलाव' का नारा गूंज रहा था, वह निर्णायक नतीजों के सामने फीका पड़ गया।

और भी वीडियो देखें

क्या नीतीश के मुख्‍यमंत्री बनने में दिक्कत है? जानिए भाजपा ने क्या कहा

क्या नीतीश के मुख्‍यमंत्री बनने में दिक्कत है? जानिए भाजपा ने क्या कहाWho will become the Chief Minister of Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्‍यों‍कि बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने एक बार फिर इस सवाल को जिंदा कर दिया है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

बिहार में कैसे बनी 12000 करोड़ की सरकार, गेम चेंजर रहा नीतीश मास्टरस्ट्रोक

बिहार में कैसे बनी 12000 करोड़ की सरकार, गेम चेंजर रहा नीतीश मास्टरस्ट्रोकBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों ने देश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। इस बार के चुनाव परिणाम ने सभी राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को झुठला दिया है। NDA ने प्रचंड बहुमत के साथ 200 से अधिक सीटें जीतकर बिहार में अपनी सत्ता बरकरार रखी है।

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ली हार की जिम्मेदारी, राजनीति छोड़ी, परिवार से भी नाता तोड़ा

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ली हार की जिम्मेदारी, राजनीति छोड़ी, परिवार से भी नाता तोड़ाRohini Acharya news in hindi : बिहार चुनाव में राजद की करारी हार के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को हार की जिम्मेदारी लेते हुए लालू परिवार से नाता तोड़ा लिया। उन्होंने राजनीति छोड़ने का भी एलान किया।

बुद्ध के 'विहार' से नीतीश-मोदी के वर्तमान बिहार तक : विकास की खोज में एक राज्य

बुद्ध के 'विहार' से नीतीश-मोदी के वर्तमान बिहार तक : विकास की खोज में एक राज्यBihar Assembly Election Results: बिहार—यह केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि सदियों से ज्ञान, शक्ति और परिवर्तन का केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध ने यहीं अपने 'विहार' (बौद्ध मठ) स्थापित किए और शांति का संदेश दुनिया को दिया। आज वही भूमि गठबंधन की राजनीति का प्रमुख अखाड़ा बन चुकी है।

बिहार में भाजपा से ज्यादा वोट हासिल कर भी कैसे हार गई आरजेडी, SIR- EC पर फोड़ा ठीकरा

बिहार में भाजपा से ज्यादा वोट हासिल कर भी कैसे हार गई आरजेडी, SIR- EC पर फोड़ा ठीकराबिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार के बाद नतीजों का विश्लेषण का दौर शुरु हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा 89 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है लेकिन उसका वोट शेयर चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी रहने वाले आरजेडी से करीब तीन फीसदी कम है। चुनाव में भाजपा को 20.08% वोट प्रतिशत मिला और उसे 89 सीट हासिल हुई,जो पिछले चुनाव से 15 सीटें अधिक रहीं। वहीं आरजेडी को भाजपा से 3 फीसदी अधिक 23% वोट हासिल हुआ लेकिन वह केवल 25 सीटों पर सिमट गई जो पिछले चुनाव से 50 सीटें कम रही। आरजेडी को 2010 के बाद सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com