राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई थी छलांग, यहां क्या हुआ कांग्रेस का हाल?

Bihar Election Results : बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 43,74,579 यानी 8.71 फीसदी वोट प्राप्त हुए। पार्टी मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इस चुनाव में उसके स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी बुरी तरह फ्लॉप हुए। यहां तक कि बेगूसराय में जहां कांग्रेस नेता ने तालाब में छलांग लगाई थी, पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

बेगूसराय में भाजपा के कुंदन कुमार ने कांग्रेस की अमिता भूषण को 30,632 वोटों से हरा दिया। कुंदन को 1,19,506 वोट मिले जबकि अमिता 88,874 वोट ही हासिल कर सकी। 2020 में भी यह सीट भाजपा के ही पास थी।

गौरतलब है कि बिहार में इस बार भी 202 सीटें जीतकर राजग की सरकार बनती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को मात्र 35 सीटें ही मिली। भाजपा 89 सीटे जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी वहीं राजद मात्र 25 सीटे जीतकर तीसरे नंबर पर रही।

