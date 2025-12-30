31 दिसंबर को हड़ताल पर डिलीवरी बॉय, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों का क्या होगा?

Dilivery Boy Strike : 2025 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल कर सकते हैं। इससे नए साल में आपको घर बैठे सामान नहीं मिलेगी। इस वजह से कंपनियों को स्विगी, जोमेटो, अमेजन, मीशो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

नए साल की पार्टी के दिन लोग बड़ी संख्‍या में ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इस बार भी लोग ऑर्डर तो करेंगे लेकिन हड़ताल की स्थिति में डिलीवरी रुक जाएगी। इससे खास तौर से खाने पीने के सामान वाली दुकानों की सेल पर भी बुरा असर पड़ेगा।

इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल हो रही है। बताया जा रहा है कि वेतन, सुरक्षा और काम की अच्छी परिस्थितियों की मांग को लेकर डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों ने खास तौर पर 31 दिसंबर का दिन चुना है।

गौरतलब है कि इससे पहले 25 दिसंबर को भी इसी तरह की हड़ताल हुई थी। इसका सबसे ज्यादा असर गुरुग्राम में हुआ। यहां कई इलाकों में फूड डिलीवरी में काफी देरी हुई।

क्या है मांग : डिलीवरी बॉय दुर्घटना, बीमारी और आपात स्थिति के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वे 10 मिनट में डिलीवरी जैसे मॉडल को बंद करना चाहते हैं। कमर्चारी दिन में आठ घंटे और ज्यादा काम पर ओवरटाइम भुगतान चाहते हैं। डिलीवरी कर्मचारी कोहरे के समय रात 11 बजे के बाद डिलीवरी बंद करने की भी मांग कर रहे हैं।

edited by : Nrapendra Gupta

edited by : Nrapendra Gupta