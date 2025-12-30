मंगलवार, 30 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. Good news for India, tariff free export to australia from 1 january
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (13:17 IST)

नए साल में भारत को बड़ी राहत, 1 जनवरी से टैरिफ फ्री होगा ऑस्ट्रेलिया जाने वाला सामान

modi albanese
India–Australia Economic Cooperation and Trade Agreement : ऑस्ट्रेलिया से आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत भारत को टैरिफ पर बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया 1 जनवरी से सभी तरह के निर्यात को टैरिफ फ्री कर देगा। इससे भारतीय उत्पादों को वहां बिना ड्यूटी के प्रवेश मिलेगा।
 
ECTA की तीसरी वर्षगांठ पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि इस कदम से भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए नए अवसर खुलेंगे और निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी। 
 
उन्होंने बताया कि बीते तीन वर्षों में इस समझौते से निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इससे बाजार तक बेहतर पहुंच बनी है और सप्लाई चेन और मजबूत हुई है। इसका सीधा फायदा भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई, किसानों और श्रमिकों को मिला है।
गोयल के अनुसार, दोनों देशों के बीच हुए व्यापार समझौते से मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, पेट्रोलियम उत्पादों और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को खासा लाभ मिला है।
 
गौरतलब है कि अमेरिका ने 2025 में भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर बड़ा झटका दिया था। लंबे समय से कहा जा रहा है कि अमेरिका इस टैरिफ कम कर भारत को राहत दे सकता है। बहरहाल 2025 में ऐसा ना हो सका। हां ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से भारत को बड़ी राहत जरूर मिली है।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan को भारत ने लगाई लताड़, पहले अपने गिरेबां में झांके, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Pakistan को भारत ने लगाई लताड़, पहले अपने गिरेबां में झांके, पढ़िए क्या है पूरा मामलाPakistan News : पाकिस्तान ने क्रिसमस के दौरान में भारत में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं का मुद्दा उठाया था और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई थी। इस्लामाबाद से जारी एक बयान में कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न गहरी चिंता का विषय है। पाकिस्तान को भारत ने तगड़ी लताड़ लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर जिस देश का रिकॉर्ड बेहद खराब है

आधी रात को खौफनाक साजिश, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले जारी, आग के हवाले किया घर

आधी रात को खौफनाक साजिश, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले जारी, आग के हवाले किया घरभारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) में हिन्दुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या और जलाए जाने की खौफनाक घटना के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। पिरोजपुर में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले का ताजा मामला सामने आया है।

RSS-BJP की तारीफ पर घर में घिरे दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद की बेटी ने बताया दोगला, पार्टी से निकालने की मांग

RSS-BJP की तारीफ पर घर में घिरे दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद की बेटी ने बताया दोगला, पार्टी से निकालने की मांगपूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह RSS और भाजपा के संगठन के साथ पीएम मोदी की तारीफ पर अब अपनी ही पार्टी में घिर गए है। पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह को दोगला बताते हुए सामंतवाद और ठाकुरवाद का पोषक बताया।

Silver Price Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडक

Silver Price Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडकsilver price crash News : चांदी सोमवार को उस समय औंधे मुंह गिर पड़ी जब उसने ढाई लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हाई लेवल को छुआ। इसके कुछ देर बाद ही 1 घंटे में चांदी में 21000 रुपए से ज्यादा की भारी गिरावट आई। MCX पर मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी फिसलकर 2,33,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे निवेशक भौंचक्का रह गए।

रेंज बाउंड रहा शेयर बाजार, स्टॉक्स के रिटर्न ने किया निराश, 2026 में क्या पूरी होगी निवेशकों की उम्मीद?

रेंज बाउंड रहा शेयर बाजार, स्टॉक्स के रिटर्न ने किया निराश, 2026 में क्या पूरी होगी निवेशकों की उम्मीद?Share Market 2025 : 2024 में भारतीय शेयर बाजार ने निवेशकों के जितना रिटर्न दिया 2025 उतना ही निराशाजनक रहा। इस वर्ष विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों से जमकर निकासी की। हालांकि घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभालने में पूरा जोर लगा दिया। नतीजतन इंडेक्स तो गिरने के बाद फिर संभल गए लेकिन निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

और भी वीडियो देखें

दिग्विजय सिंह का क्या कांग्रेस से हो रहा मोहभंग, मध्यप्रदेश में दोहराई जाएगी 2020 की सियासी कहानी?

दिग्विजय सिंह का क्या कांग्रेस से हो रहा मोहभंग, मध्यप्रदेश में दोहराई जाएगी 2020 की सियासी कहानी?मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का क्या कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है? क्या दिग्विजय सिंह की RSS और भाजपा संगठन की तारीफ करना कांग्रेस आलाकमान पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या 2026 के राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में दोहराया जाएगी 2020 का सियासी ड्रामा?

कौन हैं अवीवा बेग, जिससे प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान ने की सगाई

कौन हैं अवीवा बेग, जिससे प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान ने की सगाईRehan Vadra Aviva Beg news in hindi : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ शादी करने जा रहे हैं। 25 वर्षीय रेहान ने अवीवा को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली। रेहान एक वर्चुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं, जबकि अवीवा भी फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं।

इंदौर बन रहा क्राइम केपिटल, एक साल में 60 हत्‍याएं, कमिश्‍नरी के बाद भी क्‍यों साफ नहीं हो रही अपराध की गंदगी?

इंदौर बन रहा क्राइम केपिटल, एक साल में 60 हत्‍याएं, कमिश्‍नरी के बाद भी क्‍यों साफ नहीं हो रही अपराध की गंदगी?सफाई में हर साल अव्‍वल रहने वाले इंदौर में अपराधों और अपराधियों की सफाई नहीं हो पा रही है। यहां लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। साल 2025 में इंदौर में 60 से ज्‍यादा हत्‍याएं हो चुकी हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हर महीने करीब 6 हत्‍याएं इंदौर शहर में हो रही हैं।

नए साल से पहले वैष्णो देवी में उमड़ी भीड़, बर्फीली हवाओं में भी कम नहीं हुआ भक्तों का जोश

नए साल से पहले वैष्णो देवी में उमड़ी भीड़, बर्फीली हवाओं में भी कम नहीं हुआ भक्तों का जोशVaishnodevi Mandir news in hindi : नए साल से पहले, हजारों तीर्थयात्री जम्मू मंडल के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थस्‍थान की ओर उमड़ पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक, ठंडी हवाओं से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे परिवारों और दोस्तों के ग्रुप कटरा के बेस कैंप से ट्रेकिंग के लिए निकले।

LIVE: एंजेल चकमा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने नस्लीय टिप्पणी से किया इनकार

LIVE: एंजेल चकमा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने नस्लीय टिप्पणी से किया इनकारLatest News Today Live Updates in Hindi : उत्तराखंड पुलिस ने त्रिपुरा की छात्रा एंजेल चकमा की मौत पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि नस्लीय टिप्पणी का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। पल पल की जानकारी...

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com