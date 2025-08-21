गुरुवार, 21 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नवादा , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (15:52 IST)

वोटर अधिकार यात्रा : कांस्टेबल को लगी टक्कर, राहुल गांधी के ड्राइवर के खिलाफ केस

Rahul Gandhi Voter adhikar yatra : बिहार के नवादा जिले में 2 दिन पहले ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को टक्कर लगने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
 
पुलिस कांस्टेबल मंगलवार को गांधी के वाहन के सामने उस दौरान गिर गया था, जब कांग्रेस सांसद यात्रा के दौरान भगत सिंह चौक से गुजर रहे थे।
 
नवादा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव धीमान ने बताया कि हां, चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। विस्तृत जानकारी बाद में दी जायेगी। धीमान ने पहले कहा था कि कांस्टेबल काफिले में एक वाहन के सामने गिर गया जिससे वाहन उनके पैरों से थोड़ा सा टकरा गया और उन्हें चोटें आईं।
 
भाजपा ने एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए दावा किया कि पुलिसकर्मी को वाहन ने कुचल दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और गांधी को अपने समर्थकों से घायल पुलिसकर्मी को उनकी खुली जीप में लाने के लिए कहते देखा जा सकता है।
 
कांस्टेबल को पानी पिलाने के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने उन्हें अपने वाहन में बैठाया और वाहन आगे की ओर बढ़ गया।
