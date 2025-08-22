UP : बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 भाइयों की मौत, ट्रक चालक हुआ फरार

Bulandshahar Uttar Pradesh News : बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद इलाके में बृहस्पतिवार को एक ट्रक ने एक मोटरसाइकल को सामने से टक्कर मार दी जिससे दोपहिया वाहन पर सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। वे सिकंदराबाद स्थित नई सब्जी मंडी जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान गौतमबुद्ध नगर जिले में दनकौर थाना क्षेत्र के मंडी श्याम नगर निवासी विशाल (21) और प्रियांशु (19) के रूप में हुई है। वे सिकंदराबाद स्थित नई सब्जी मंडी जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई।

उसने बताया कि ट्रक ने उनकी मोटरसाइकल को सामने से टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। सिकंदराबाद के पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour