गुरुवार, 21 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Online Gaming bill passed in Parliment
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (14:57 IST)

संसद ने दी ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी, पैसे लगाकर नहीं खेल सकेंगे, कितनी सजा का प्रावधान?

online gaming bill
Online Gaming bill : संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक में ऑनलाइन ‘मनी गेमिंग’ या उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं और यह इन्हें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान करता है। यह विधेयक सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। इनमें पोकर, रमी जैसे गेम शामिल हैं।
 
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। राज्यसभा में ‘ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025’ को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे बुधवार को ही पारित कर चुकी है।
 
उच्च सदन में विधेयक को चर्चा के लिए पेश करते हुए वैष्णव ने कहा कि ‘ऑनलाइन मनी गेम’ आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है तथा वह जिदंगी भर की बचत (ऑनलाइन) गेम में उड़ा देते हैं। मंत्री ने कहा कि इस आनलाइन गेमिंग के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए और कई आत्महत्याएं हुई हैं। उन्होंने इस संबंध में कई खबरों का हवाला भी दिया।
 
उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि देश के युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के सदस्यों को चर्चा में भाग लेना चाहिए। जिस समय वैष्णव यह बात कह रहे थे, विपक्ष के सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे।
 
हंगामे के कारण संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने प्रस्ताव किया कि इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराया जाये जिसे उप सभापति हरिवंश ने मान लिया।
 
मनी गेमिंग का परिवारों पर बुरा असर : इससे पहले वैष्णव ने कहा कि यह लगभग स्थापित हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेमिंग के कारण परिवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि ऑनलाइन गेमिंग से धन शोधन और आतंकवाद का वित्तपोषण भी हो रहा है। 
 
उन्होंने कहा कि सरकार ‘ई-स्पोर्ट्स’ और ‘ऑनलाइन सोशल गेमिंग’ को बढ़ावा देना चाहती है तथा इनके लिए प्राधिकरण बनाए जाएंगे। गेम निर्माताओं को सहायता दी जाएगी।
 
मंत्री ने कहा कि जब समाज और सरकार के राजस्व के बारे में चिंता करनी होती है तो इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार (के कल्याण) को ही चुना है, हमेशा समाज के फायदे को ही चुना है, कभी इससे समझौता नहीं किया है। और इस विधेयक में भी समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।
 
3 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना : विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर तीन वर्ष तक की कैद और/या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मनी गेम का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद और/या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मनी गेम से संबंधित वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने पर तीन साल तक की कैद और/या एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
 
बार-बार अपराध करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माने सहित बढ़ी हुई सज़ा दी जा सकती है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि विधेयक में प्रमुख धाराओं के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने की मांग की गई है।
 
विधेयक में और क्या है खास : इस विधेयक में ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेल और सामाजिक खेल सहित ऑनलाइन खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने, उसे विनियमित करने और इसके विकास तथा विनियमन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान है।
 
विधेयक में किसी कम्प्यूटर, मोबाइल उपकरण या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ‘मनी गेम’ के प्रस्ताव, संचालन, सरलीकरण, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी को निषिद्ध किया गया है, विशेषकर जहां ऐसे क्रियाकलाप राज्य की सीमाओं के पार या विदेश से संचालित होते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातें

Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातेंलोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है।

Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मार

Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मारभारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसका परीक्षण हुआ। यह मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) टेक्नोलॉजी से लैस है। यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था।

अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍य

अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍यकरीब 12 से 13 दिनों बाद कटनी की अर्चना तिवारी आखिरकार लखीमपुर खिरी में नेपाल बॉर्डर के पास से मिल गई है। वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और भोपाल के बाद ट्रेन से लापता हो गई थी। दो हफ्तों से ज्‍यादा वक्‍त तक पुलिस और परिजन उसे खोज रहे थे।

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारी

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारीoperation kahuta story in hindi: हाल ही में वेब सीरीज सलाकार ने भारत में खूब सुर्खियां बटोरी हैं. यह सीरीज 1970 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) के एक गुप्त मिशन 'ऑपरेशन कहुटा' पर आधारित है। इस मिशन का मकसद था पाकिस्तान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को उजागर करना।

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगे

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगेहीरो मोटोकॉर्प ने 2025 Glamour X लॉन्च कर दी है। बाइक की शुरुआती कीमत 89,999 रुपए (एक्स-शोरूम) है। नई बाइक में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहली बार और चार सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। ग्लैमर एक्स दो अलग-अलग वेरिएंट में आएगी जिसमें ड्रम और डिस्क शामिल है। बाइक की बुकिंग 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी।

और भी वीडियो देखें

18वीं लोकसभा में किस पार्टी के कितने सांसदों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले, जानिए सबसे अधिक मुक़दमे किस राज्य के सांसदों पर

18वीं लोकसभा में किस पार्टी के कितने सांसदों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले, जानिए सबसे अधिक मुक़दमे किस राज्य के सांसदों परLok Sabha MP Criminal Record : केंद्र सरकार ने बुधवार को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए विधेयक पेश किया। विधेयक के अनुसार अगर इनकी हिरासत अवधि 30 दिन से ज्यादा होती है तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अगर ये विधेयक पास होता है तो उन सांसदों की सांसदी के लिए खतरा बढ़ जाएगा जिनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं या दोषी करार दिए जा चुके हैं।

दोस्त की पत्नी से की कोर्ट मैरिज, खुद की पत्नी को दोस्त के पास भेजा, मामला सुन पुलिस भी चकरा गई

दोस्त की पत्नी से की कोर्ट मैरिज, खुद की पत्नी को दोस्त के पास भेजा, मामला सुन पुलिस भी चकरा गईswapping of wives in Barabanki: पत्नियों द्वारा प्रेमी की मदद से पतियों की हत्या के मामले तो इन दिनों काफी आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया है। इसे पत्नियों की अदला-बदली (wife swapping) भी नहीं कह सकते, लेकिन मामला कुछ इससे मिलता जुलता ही है। दरअसल, यह कहानी दो पक्के दोस्तों की है।

वायरल हुआ भाजपा नेता नवनीत राणा का 'पुष्पा स्टाइल', बोलीं- झुकेगा नहीं...

वायरल हुआ भाजपा नेता नवनीत राणा का 'पुष्पा स्टाइल', बोलीं- झुकेगा नहीं...Navneet Rana Pushpa style : पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा का दही हांडी कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वह पुष्‍पा स्टाइल में 'झुकेगा नहीं साला' कहती दिखाई दे रही है।

एकमात्र जंगल बचाने के लिए इंदौरवासी हुए एकजुट, NGT से लेकर कोर्ट तक घेरेंगे, नहीं तो कट जाएंगे 10 हजार पेड़

एकमात्र जंगल बचाने के लिए इंदौरवासी हुए एकजुट, NGT से लेकर कोर्ट तक घेरेंगे, नहीं तो कट जाएंगे 10 हजार पेड़लगातार बिगड़ते मौसम, क्‍लाइमेट चेंज और बढ़ते तापमान के बावजूद विकास और व्‍यावसायिक प्रोजेक्‍ट के नाम पर जंगलों और पेड़ों की कटाई से सरकारें बाज नहीं आ रही हैं। आए दिन जंगलों की कटाई और अच्‍छे खासे पेड़ों की विकास के नाम पर बलि दी जा रही है। अब ऐसे ही एक व्‍यावसायिक प्रोजेक्‍ट के लिए मध्‍यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का एकमात्र जंगल को काटा जा रहा है। जिसके लिए इंदौर के हजारों लोग एकजुट हो रहे हैं।

रैपिडो पर क्यों लगा 10 लाख का जुर्माना, ग्राहकों को भी मिलेगा पैसा

रैपिडो पर क्यों लगा 10 लाख का जुर्माना, ग्राहकों को भी मिलेगा पैसाfine on Rapido : केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए ऑनलाइन वाहन सेवा मंच रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए ने रैपिडो को उन ग्राहकों को पैसे देने का निर्देश भी दिया है जिन्होंने कंपनी के '5 मिनट में ऑटो या फिर पाएं 50 रुपए' ऑफर का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें यह राशि मिली नहीं।

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com