शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (12:05 IST)

उपराष्ट्रपति चुनाव : विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन

b sudarshan reddy nomination
Vice President election 2025 : उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, संजय राऊत समेत कई दिग्गज उपस्थित थे।
 
नामांकन पत्र के चार सेट दाखिल किए गए हैं, जिन पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, द्रमुक के तिरुचि शिवा समेत 160 सांसदों ने बतौर प्रस्तावक व अनुमोदक हस्ताक्षर किए हैं।
 
रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के लोकायुक्त रहे हैं। वह हैदराबाद में स्थित अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् एवं मध्यस्थता केंद्र के न्यासी बोर्ड के सदस्य भी हैं।
 
बी सुदर्शन का मुकाबला महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन से हैं। उन्हें भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं। उन्होंने बुधवार को नामांकन भरने के बाद चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है।
 
गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों में राजग को बहुमत है। ऐसे में राधाकृष्णन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस चुनाव में पार्टी व्हीप लागू नहीं होता, इस वजह से बी सुदर्शन रेड्डी कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
