गुरुवार, 21 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. weather update 21 august
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (08:54 IST)

महाराष्‍ट्र से गुजरात तक भारी बारिश, उफान पर नदियां, कई स्‍थानों पर बाढ़ से हालात

rain
Weather Update : महाराष्‍ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। कई स्थानों पर बांध के गेट खोलने से बाढ़ से हालात बने हुए हैं। इस वजह से लोगों को आवागमन में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 
 
गुजरात में बाढ़ जैसे हालात : गुजरात के कई तटीय जिलों में बुधवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और निचले इलाकों से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जूनागढ़ के मेंदर्दा तालुका में 12 घंटे में 331 मिमी बारिश दर्ज की गई। पोरबंदर, नवसारी और वलसाड 
 
सहित अन्य जिलों में दिन में भारी बारिश हुई, जिसके कारण प्रशासन को प्रभावित लोगों के लिए बचाव और राहत अभियान शुरू करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 2 दिनों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।
 
हिमाचल में जनजीवन अस्त-व्यस्त : हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और ऊना, कुल्लू और मंडी जिलों के कुछ इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े हैं। राज्य आपात परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने बताया कि बुधवार सुबह राज्य में तीन राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कुल 368 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं। इनमें मंडी जिले की 173 और निकटवर्ती कुल्लू जिले की 126 सड़कें शामिल हैं। स्थानीय मौसम कार्यालय ने 24 से 26 अगस्त तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताते हुए ‘ऑरेंज’अलर्ट जारी किया है। राज्य में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर 23 अगस्त को ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है।
 
क्या है महाराष्‍ट्र का हाल : महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बुधवार को पुणे शहर के कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नासिक जिले में भारी बारिश के बाद जलाशय भर गए हैं। जलग्रहण क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा के कारण छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित जयकवाडी बांध में जल भंडार 95 प्रतिशत से अधिक हो गया है। सिंचाई अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस बांध से पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जयकवाडी मराठवाड़ा का सबसे बड़ा बांध है। गढ़चिरौली जिले में लगातार बारिश और बाढ़ से रास्ते अवरुद्ध हो जाने के बीच एक महिला स्वास्थ्यकर्मी को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। राज्य में बारिश, बाढ़ की वजह से 20.12 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल प्रभावित हुई है।
 
कर्नाटक में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा : कर्नाटक के धारवाड़, गडग, दावणगेरे, हावेरी और उत्तर कन्नड़ में बुधवार को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा, सड़क संपर्क बाधित हुआ और एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा जबकि प्रमुख जलाशय पूरी क्षमता के करीब पहुंच गए हैं।  महाराष्ट्र से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नारायणपुर जलाशय से 1.60 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद, शीलहल्ली पुल डूब गया, जिससे सड़क संपर्क टूट गया जबकि नदी किनारे बसे गांवों पर अब ‘बाढ़ का खतरा’मंडरा रहा है। आईएमडी ने अगले सात दिनों में कर्नाटक में व्यापक वर्षा का अनुमान जताया है।
 
जम्मू-कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन :  जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण कई नदियों और नालों में अचानक बाढ़ आ गई है, साथ ही कुछ जगहों पर भूस्खलन और यातायात बाधित होने की भी सूचना है। बारिश के कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मुगल रोड अवरुद्ध हो गया है और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी बाधित हुई है। जम्मू, रियासी, सांबा और कठुआ जिलों में चिनाब, तवी, उझ और बसंतर सहित नदियां और नालों में तेज बहाव है, जिससे निचले इलाकों और बस्तियों में जलभराव हो गया है। भारी बारिश के बाद रामबन जिले के पांच इलाकों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।
edited by : Nrapendra Gupta 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातें

Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातेंलोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है।

Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मार

Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मारभारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसका परीक्षण हुआ। यह मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) टेक्नोलॉजी से लैस है। यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था।

अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍य

अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍यकरीब 12 से 13 दिनों बाद कटनी की अर्चना तिवारी आखिरकार लखीमपुर खिरी में नेपाल बॉर्डर के पास से मिल गई है। वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और भोपाल के बाद ट्रेन से लापता हो गई थी। दो हफ्तों से ज्‍यादा वक्‍त तक पुलिस और परिजन उसे खोज रहे थे।

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारी

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारीoperation kahuta story in hindi: हाल ही में वेब सीरीज सलाकार ने भारत में खूब सुर्खियां बटोरी हैं. यह सीरीज 1970 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) के एक गुप्त मिशन 'ऑपरेशन कहुटा' पर आधारित है। इस मिशन का मकसद था पाकिस्तान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को उजागर करना।

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगे

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगेहीरो मोटोकॉर्प ने 2025 Glamour X लॉन्च कर दी है। बाइक की शुरुआती कीमत 89,999 रुपए (एक्स-शोरूम) है। नई बाइक में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहली बार और चार सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। ग्लैमर एक्स दो अलग-अलग वेरिएंट में आएगी जिसमें ड्रम और डिस्क शामिल है। बाइक की बुकिंग 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी।

और भी वीडियो देखें

बिहार: एसआईआर पर यात्रा राहुल-तेजस्वी के लिए कितनी फायदेमंद

बिहार: एसआईआर पर यात्रा राहुल-तेजस्वी के लिए कितनी फायदेमंदबिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव रविवार से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। उनकी यह यात्रा राज्य के 25 जिलों से गुजरेगी। एक सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इसका समापन होगा। 14 करोड़ बिहारवासियों से सीधा संपर्क स्थापित करने के मकसद से की जा रही इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के बड़े नेता उनके साथ हैं।

राजेश खिमजी 5 दिन की पुलिस रिमांड में, सीएम रेखा गुप्ता पर किया था हमला

राजेश खिमजी 5 दिन की पुलिस रिमांड में, सीएम रेखा गुप्ता पर किया था हमलाAttack on Delhi CM Rekha Gupta : जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में राजेश खिमजी को अदालत ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

LIVE : उपराष्‍ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी आज करेंगे नामांकन, सोनिया समेत 80 नेता बने प्रस्तावक

LIVE : उपराष्‍ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी आज करेंगे नामांकन, सोनिया समेत 80 नेता बने प्रस्तावकLatest News Today Live Updates in Hindi : उपराष्‍ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज सुबह 11.30 बजे नामांकन भरेंगे। उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। पल पल की जानकारी...

हरियाणा के मुख्‍यमंत्री नायब सैनी का बड़ा ऐलान, पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में मिलेगा आरक्षण

हरियाणा के मुख्‍यमंत्री नायब सैनी का बड़ा ऐलान, पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में मिलेगा आरक्षणBig announcement by Chief Minister Nayab Saini : हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों को राज्य सेवाओं की विभिन्न सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक, जेल विभाग में वार्डर और खनन एवं भूविज्ञान विभाग में ‘माइनिंग गार्ड’ (खनन रक्षक) के पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

Jharkhand : ईडी ने माओवादी संगठन PLFI के प्रमुख को किया गिरफ्तार

Jharkhand : ईडी ने माओवादी संगठन PLFI के प्रमुख को किया गिरफ्तारPLFI chief arrested : प्रवर्तन निदेशालय ED) ने झारखंड में प्रतिबंधित माओवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के प्रमुख दिनेश गोप को धनशोधन जांच के तहत गिरफ्तार किया है।गिरफ्तारी के बाद गोप को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग’ के जरिए विशेष अदालत (PMLA) रांची के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धनशोधन का यह मामला राज्य पुलिस और एनआईए की प्राथमिकी से सामने आया है।

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com