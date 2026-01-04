US Strikes Venezuela : निकोलस मादुरो हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाए गए, अमेरिका ने क्यों किया वेनेजुएला पर हमला
america venezuela conflict latest news : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का संचालन करेगा और अन्य देशों को बेचने के लिए इसके विशाल तेल भंडार का दोहन करेगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी अमेरिकी सेना द्वारा हमला कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने तथा देश से बाहर ले जाने के कुछ घंटों बाद की।
अमेरिका की यह कार्रवाई तेल समृद्ध वेनेजुएला पर महीनों से बढ़ाए जा रहे दबाव की परिणति है। यह हमला महीनों की गुप्त योजना का नतीजा है जिसे 2003 में इराक पर आक्रमण के बाद सत्ता परिवर्तन करने के लिए अमेरिका की सबसे आक्रामक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम तेल के कारोबार में हैं। हम इसे उन्हें बेचेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि तेल कंपनियां वेनेजुएला के तेल ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए भुगतान करेंगी
कानूनी विशेषज्ञों ने तुरंत इस बात पर सवाल उठाए कि क्या यह अभियान वैध था। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने एक भाषण में अमेरिका से मादुरो को रिहा करने की मांग की और उन्हें देश का असल नेता बताया। हालांकि कुछ देर बाद वेनेजुएला की उच्च अदालत ने उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर पद संभालने का आदेश दिया।
मादुरो को पकड़े जाने के कुछ घंटों बाद पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने देश के तेल बुनियादी ढांचे को ‘ठीक करने’ और अन्य देशों को ‘‘बड़ी मात्रा में’’ तेल बेचने के लिए नेतृत्व के अभाव का फायदा उठाने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया।
अमेरिका ने शनिवार तड़के सैन्य अभियान में मादुरो और उनकी पत्नी को सैन्य अड्डे पर स्थित उनके आवास से पकड़ लिया था और उन्हें पहले एक अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया था। उन्हें अमेरिका में न्याय मंत्रालय द्वारा लगाए गए मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद की साजिश में भाग लेने के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
मादुरो को लेकर एक विमान शनिवार शाम करीब 4:30 बजे न्यूयॉर्क शहर के उत्तरी उपनगर में स्थित एक हवाई अड्डे पर उतरा। मादुरो को विमान से उतारा गया, वह सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्हें संघीय एजेंट ने घेरा हुआ था। कई एजेंट ने अपने फोन से उनके वीडियो भी बनाए।
इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाया गया, जहां कानून प्रवर्तन वाहनों का एक काफिला उनका इंतजार कर रहा था ताकि उन्हें पास के अमेरिकी ‘ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन’ (डीईए) कार्यालय ले जाया जा सके। इसमें एक बख्तरबंद गाड़ी भी शामिल थी।
‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) के एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मादुरो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब 2 डीईए एजेंट उनकी बांहें पकड़े हुए उन्हें कार्यालय के अंदर ले जा रहे थे। ऐसी उम्मीद है कि मुकदमा शुरू होने तक उन्हें ब्रुकलिन की एक संघीय जेल में हिरासत में रखा जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma