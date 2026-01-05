सोमवार, 5 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. UP Launches Cyber Commandos Force to Tackle Rising Cybercrime
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :लखनऊ , सोमवार, 5 जनवरी 2026 (18:15 IST)

UP में साइबर कमांडो रोकेंगे Cyber क्राइम, योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखा लेटर

Cyber ​​Commandos
योगी सरकार ने प्रदेशवासियों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस द्वारा साइबर अपराध और ठगी को रोकने के लिए साइबर कमांडो की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को खुद अपनी पाती में साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए प्रदेशवासियों से अपील की है। उन्होंने अपनी पाती का संदेश मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया है और प्रदेशवासियों से जागरूक बनने और अन्य लोगों को जागरूक करने की अपील की है। यह भी कहा कि किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है।

सीएम योगी की मंशा के अनुरूप पुलिस ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ को लेकर जागरूकता सम्बन्धी लघु फिल्म जारी की है, जिसे पिछले चार दिनों में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 17 लाख 30 हजार से अधिक लोगों ने देखा और सराहा है। यह लघु फिल्म आम नागरिकों को साइबर ठगी के नए-नए तरीकों से सतर्क करने और भयमुक्त होकर सही कदम उठाने का सशक्त संदेश देती है। 
 
सतर्कता और जागरुकता ही सबसे बड़े शस्त्र : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पाती लिखा है कि मोबाइल और कम्प्यूटर ने हमारे जीवन को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया है, परंतु इसके साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आपकी सरकार इसकी रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। 2017 से पूर्व प्रदेश में केवल 2 साइबर क्राइम थाने थे। आज सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाने क्रियाशील हैं। साथ ही सभी जनपदों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। साइबर ठगों के विरुद्ध सतर्कता और जागरुकता ही सबसे बड़े शस्त्र है। यह अपराधी 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे झूठे और भ्रामक शब्दों का प्रयोग कर निर्दोष नागरिकों को डराते-धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। पुलिस या अन्य कोई सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल, वॉट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती और न ही पैसे की मांग करती है।
 
सुरक्षित और साइबर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण करें: सीएम योगी
उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी सावधान रहना होगा। आप जो तस्वीरें, वीडियो यो लोकेशन सार्वजनिक करते हैं, उसके माध्यम से अपराधी पहले आपके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं और इन्ही सूचनाओं को आपके विरुद्ध प्रयोग करते हैं। अपनी व्यक्तिगत जानकारी या ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। सावधानी के पश्चात भी यदि आपके साथ साइबर अपराध हो जाता है, तो सर्वप्रथम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करें। जितना शीघ्र आप पुलिस को सूचित करेंगे, बचाव की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। जागरुक बनें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरुक करें, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को। आइए, हम सब मिलकर एक सुरक्षित और साइबर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण करें।
 
4 दिनों में यूट्यूब पर 10 लाख से अधिक ने देखी डिजिटल अरेस्ट पर बनी लघु फिल्म 
योगी सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर आमजनमानस को जागरुक करने के लिए एक लघु फिल्म जारी की है। इस लघु फिल्म में मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर ने अभिनय किया है। लघु फिल्म को मात्र चार दिनों में यूट्यूब पर लगभग 10 लाख 42 हजार लोगों ने देखा है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब 1 लाख 26 हजार व्यूज मिले हैं। इंस्टाग्राम पर इसे लगभग 42 हजार लोगों ने देखा, वहीं फेसबुक पर यह संख्या 20 हजार से अधिक रही। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप चैनल और डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप्स के माध्यम से भी लगभग 5 लाख लोगों तक संदेश पहुंचा है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि साइबर सुरक्षा से जुड़ा यह विषय आमजन के लिए कितना महत्वपूर्ण बन चुका है। यह योगी सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है कि वह प्रदेशवासियों की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित करने के लिए कितने संवेदनशील हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
साइबर ठगों के खिलाफ योगी सरकार ने बनाया स्पेशल प्लान, डिजिटल अरेस्ट की जागरूकता के लिए लघुफिल्म

मादुरो ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी थी यह चुनौती, व्हाइट हाउस ने जारी किया वीडियो, उड़ाया जा रहा निकोलस का मजाक

मादुरो ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी थी यह चुनौती, व्हाइट हाउस ने जारी किया वीडियो, उड़ाया जा रहा निकोलस का मजाकवेनेजुएला पर सैन्‍य कार्रवाई के बाद अब व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आकर पकड़ लेने की चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है। मादुरो कहते हैं कि मुझे आकर पकड़ो! मैं यहां मिराफ्लोरेस (राष्ट्रपति महल) में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देर मत करो, कायरों। इस वीडियो को जारी कर अब व्हाइट हाउस निकोलस मादुरो का मजाक उड़ा रहा है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद UNSC ने बुलाई आपात बैठक

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद UNSC ने बुलाई आपात बैठकUS attack on Venezuela case : वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक परिषद के अस्थाई सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थाई सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। खबरों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक के मुताबिक, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इस अभियान के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं।

वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक पर भारत का रिएक्शन, जानिए MEA ने क्या कहा

वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक पर भारत का रिएक्शन, जानिए MEA ने क्या कहाamerica venezuela conflict News in hindi : वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर चिंता जताई है और कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के जरिए से शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील करते हैं।

निकोलस मादुरो हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाए गए, अमेरिका ने क्यों किया वेनेजुएला पर हमला

निकोलस मादुरो हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाए गए, अमेरिका ने क्यों किया वेनेजुएला पर हमलाamerica venezuela conflict latest news : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का संचालन करेगा और अन्य देशों को बेचने के लिए इसके विशाल तेल भंडार का दोहन करेगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी अमेरिकी सेना द्वारा हमला कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने तथा देश से बाहर ले जाने के कुछ घंटों बाद की।

वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, भारतीय के लिए जारी हुई एडवायजरी

वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, भारतीय के लिए जारी हुई एडवायजरीवेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने दुनियाभर में भूचाल ला दिया है। राजधानी कराकस पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने वेनेजुएला के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

और भी वीडियो देखें

CM योगी ने PM मोदी से की मुलाकात, कहा- UP की विकास यात्रा में नवीन ऊर्जा का संचार

CM योगी ने PM मोदी से की मुलाकात, कहा- UP की विकास यात्रा में नवीन ऊर्जा का संचारउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की। इस मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं।

जौनपुर के किसान की बेटी पूजा बनी असिस्टेंट कमांडेंट, जानिए यूपी में क्या है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, प्रतिभाएं कैसे लिख रही हैं सफलता की कहानी

जौनपुर के किसान की बेटी पूजा बनी असिस्टेंट कमांडेंट, जानिए यूपी में क्या है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, प्रतिभाएं कैसे लिख रही हैं सफलता की कहानीसामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में उत्तर प्रदेश देश में अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रतिभा संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए। जौनपुर की पूजा सिंह की सफलता इसी सोच का जीवंत उदाहरण है।

दरिंदों ने स्‍ट्रीट डॉग के साथ की भयंकर हरकत, वीडियो वायरल हुआ तो फूटा डॉग लवर्स का गुस्‍सा, पुलिस आई एक्‍शन में

दरिंदों ने स्‍ट्रीट डॉग के साथ की भयंकर हरकत, वीडियो वायरल हुआ तो फूटा डॉग लवर्स का गुस्‍सा, पुलिस आई एक्‍शन मेंबेजुबान कुत्‍ते के साथ एक बेहद अमानवीय हरकत का मामला सामने आया है। एक तरफ जहां लोग कुत्‍तों को बेइंतहा प्‍यार करते हैं तो वहीं कुछ दरिंदों ने एक स्‍ट्रीट डॉग के साथ जबरदस्‍ती एक शर्मनाक हरकत की है। इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग में शामिल हुए CM धामी पुष्कर सिंह धामी, सड़क कनेक्टिविटी की जानकारी दी

नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग में शामिल हुए CM धामी पुष्कर सिंह धामी, सड़क कनेक्टिविटी की जानकारी दीउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान, राज्य में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति को दिखाने वाला एक डिटेल वीडियो प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया।

भागीरथपुरा त्रासदी एक तंत्र निर्मित आपदा, वेबदुनिया से बोले जलपुरुष राजेंद्र सिंह, भूजल दूषित होने से बढ़ी चुनौतियां

भागीरथपुरा त्रासदी एक तंत्र निर्मित आपदा, वेबदुनिया से बोले जलपुरुष राजेंद्र सिंह, भूजल दूषित होने से बढ़ी चुनौतियांइंदौर के भागीरथपुरा में एक और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे है। इस बीच प्रभावित क्षेत्र में भूजल के दूषित होने से अब प्रशासन की चुनौती और बढ़ गई है। ऐहतियातन प्रशासन ने 400 से अधिक निजी और 100 से अधिक सरकारी बोरिंग पर बैन लगा दिए है और क्षेत्र में पानी की सैंपंलिंग कर उसकी जांच की जा रही है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com