सोमवार, 9 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 9 मार्च 2026 (23:28 IST)

पाकिस्तान की साजिश का भंडाफोड़, भारत-इजराइल-ईरान पर बनाया Indian Army Chief का Deepfake Video

deepfake video
सोशल मीडिया पर भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने इसे डीपफेक और डिजिटल रूप से छेड़छाड़ किया गया वीडियो बताया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तान समर्थित प्रोपेगेंडा अकाउंट्स द्वारा फैलाया जा रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक वायरल वीडियो में जनरल द्विवेदी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि जब ईरान का एक जहाज अंतरराष्ट्रीय जल सीमा से गुजर रहा था, तब इजराइल के रणनीतिक सहयोगी होने के नाते भारत का कर्तव्य था कि उसकी सटीक लोकेशन इजराइल को दी जाए। हालांकि जांच में यह दावा पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत पाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, यह वीडियो आधुनिक Deepfake तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरे को डिजिटल तरीके से बदलकर गलत बयान दिखाया जाता है। इस मामले को भारत की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा मानते हुए संबंधित एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं।  एक्सपर्ट्‍स का  के मुताबिक भारत, ईरान और इजराइल से जुड़े मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच इस तरह के फर्जी वीडियो फैलाकर भ्रम और तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

Deepfake Video Alert

Pakistani propaganda accounts are sharing a digitally manipulated video of the Indian Army Chief General Upendra Dwivedi, making false claims that when the Iranian ship crossed the international waters, as Israeli strategic allies, it was our duty to… pic.twitter.com/itQ63pXGuF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 9, 2026
 
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी वीडियो या बयान को बिना पुष्टि के शेयर न करें, क्योंकि दुश्मन देश सूचना युद्ध   के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma
Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिन

Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिनरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को 'अटूट' समर्थन देने का ऐलान किया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। रूसी राष्ट्रपति ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया नेता बनाए जाने पर बधाई दी है।

भारतीय टीम की जीत के जश्‍न पर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, 10 लोग घायल, 4 गिरफ्तार, पुलिस ने किया कंट्रोल

भारतीय टीम की जीत के जश्‍न पर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, 10 लोग घायल, 4 गिरफ्तार, पुलिस ने किया कंट्रोलटी20 वर्ल्‍ड कप में भारत की जीत के बाद हो रहे जश्‍न से उज्‍जैन में तनाव हो गया। जश्‍न के दौरान आतिशबाजी की गई थी। इसी बीच हुई हिंसा में 10 लोग घायल हो गए। मामला उज्जैन के राज रॉयल कॉलोनी में का है। यहां भारत की जीत के बाद जश्‍न में आतिशबाजी की जा रही थी।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतक्या है 'NERO' कॉमिक की कहानी

Kuno National Park में फिर बढ़ा चीतों का कुनबा, ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, 53 हुई संख्या

Kuno National Park में फिर बढ़ा चीतों का कुनबा, ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, 53 हुई संख्याश्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी सामने आई। चीता 'ज्वाला' ने 9 मार्च को 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। अब भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। इससे पहले भी ज्वाला और अन्य मादा चीतों ने कूनो की धरती पर शावकों को जन्म दिया है, जो यह दर्शाता है कि विदेशी चीते भारतीय वातावरण में खुद को अच्छी तरह ढाल रहे हैं।

ईरान की 165 मासूम बच्चियों का हत्यारा कौन, इस रिपोर्ट का दावा चौंका देगा, इजरायल ने नहीं तो किसने किया था हमला?

ईरान की 165 मासूम बच्चियों का हत्यारा कौन, इस रिपोर्ट का दावा चौंका देगा, इजरायल ने नहीं तो किसने किया था हमला?ईरान में हुए हमले में 165 मासूम बच्चियों की मौत हो गई थी। इस खबर ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। इस बीच एक नया चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान में बच्‍चियों के स्‍कूल पर हमला इजरायल ने नहीं, बल्‍कि अमेरिका ने किया था। हालांकि अमेरिका ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया था।

Fact Check : भारतीय वायुसेना के नाम पर फैलाया जा रहा है पाकिस्तानी AI प्रोपेगैंडा, PIB ने किया बेनकाब

Fact Check : भारतीय वायुसेना के नाम पर फैलाया जा रहा है पाकिस्तानी AI प्रोपेगैंडा, PIB ने किया बेनकाबआतंक का आका पाकिस्तान अब डिजिटल युग में डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा ले रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति भारतीय वायुसेना (IAF) के अधिकारी की वर्दी पहनकर सेना और देश के खिलाफ भ्रामक और फर्जी दावे कर रहा है।

Iran Women Team Crisis : ईरानी महिला फुटबॉल टीम पर मौत का खतरा, ऑस्ट्रेलिया से शरण की मांग, Donald Trump बोले- वापस भेजा तो मारी जाएंगी

Iran Women Team Crisis : ईरानी महिला फुटबॉल टीम पर मौत का खतरा, ऑस्ट्रेलिया से शरण की मांग, Donald Trump बोले- वापस भेजा तो मारी जाएंगीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया सरकार से ईरान की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को राजनीतिक शरण देने की जोरदार अपील की है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि इन महिला खिलाड़ियों को वापस ईरान भेजा गया, तो उनके साथ गंभीर मानवीय अनहोनी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया पीएम से बात भी की है।

Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिन

Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिनरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को ‘अटूट’ समर्थन देने का ऐलान किया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। रूसी राष्ट्रपति ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया नेता बनाए जाने पर बधाई दी है।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन 'नो टोबैको प्लेज' में यूपी अव्वल

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन 'नो टोबैको प्लेज' में यूपी अव्वलNo Tobacco Pledge campaign: तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और युवाओं को तंबाकू के सेवन से दूर रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर देश में पहला स्थान हासिल किया।

प्रेरणा कैंटीन से जुड़कर यूपी में 10 हजार से अधिक महिलाएं बनीं लखपति

प्रेरणा कैंटीन से जुड़कर यूपी में 10 हजार से अधिक महिलाएं बनीं लखपतिPrerna Canteen UP: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में शुरू की गई प्रेरणा कैंटीन के बड़े सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से शुरू हुई इस योजना से अब तक 10 हजार से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।
