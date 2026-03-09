Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को ‘अटूट’ समर्थन देने का ऐलान किया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। रूसी राष्ट्रपति ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया नेता बनाए जाने पर बधाई दी है।

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नये सर्वोच्च नेता चुने गए अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई को सोमवार को बधाई दी और तेहरान को मॉस्को के अटूट समर्थन और एकजुटता की पुष्टि की। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने सोमवार को यह जानकारी दी कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुजतबा को 88 सदस्यीय विशेषज्ञ सभा द्वारा उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है।

पुतिन ने क्रेमलिन की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में कहा कि ऐसे समय में जब ईरान सशस्त्र आक्रमण का सामना कर रहा है, इस उच्च पद पर आपका कार्यकाल बेशक महान साहस और समर्पण की मांग करेगा। मुझे विश्वास है कि आप अपने पिता के कार्यों को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाएंगे और गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए ईरानी जनता को एकजुट करेंगे। पुतिन ने कहा कि मैं अपनी ओर से तेहरान के प्रति अपने अटूट समर्थन और अपने ईरानी मित्रों के साथ एकजुटता की पुष्टि करना चाहता हूं। रूस इस्लामी गणराज्य का एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है और रहेगा।