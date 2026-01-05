CM योगी ने PM मोदी से की मुलाकात, कहा- UP की विकास यात्रा में नवीन ऊर्जा का संचार

यूपी के सीएम योगी ने उन्हें राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। नए साल पर सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच पहली मुलाकात करीब एक घंटे की रही।





सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।