वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद UNSC ने बुलाई आपात बैठक

US attack on Venezuela case : वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक परिषद के अस्थाई सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थाई सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। खबरों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक के मुताबिक, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इस अभियान के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं।

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और पूरे लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला किया है

अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसके चलते हटाए गए राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया।

UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला के हालात पर गहरी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का पालन करने की जरूरत पर जोर दिया। वेनेजुएला में, उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। गुटेरेस ने वेनेजुएला में मानवाधिकारों और कानून के शासन का पूर्ण सम्मान करते हुए समावेशी संवाद का आह्वान किया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन की तुलना ईरान के खिलाफ हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों से की, जिनमें परमाणु ठिकानों पर हमले शामिल थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अब अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन पर न्यूयॉर्क में नशीले पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चलाया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध मादक पदार्थों का एक प्रमुख स्रोत है। उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो को एक तानाशाह बताते हुए वेनेजुएला के राजनीतिक और सैन्य नेताओं को चेतावनी दी कि अगर वे विरोध करते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।

