मुस्तफिजुर विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम नहीं करेगी भारत का दौरा

Bangladesh Cricket Board makes a big decision : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के फ़ैसले के बाद बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने फ़ैसला किया है कि उसकी क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइटराइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए 9 करोड़ रुपए से अधिक में खरीदा था। बीसीबी के अनुसार, भारत में मौजूदा हालात को देखते हुए और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर बोर्ड ने फैसला किया है कि टीम फिलहाल भारत में खेलने नहीं जाएगी।





बीसीबी के अनुसार, भारत में मौजूदा हालात को देखते हुए और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर बोर्ड ने फैसला किया है कि टीम फिलहाल भारत में खेलने नहीं जाएगी। 2026 टी20 विश्व कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत में होने वाले अपने सभी मैच स्थानांतरित करने की मांग की है।





बीसीबी को उम्मीद है कि आईसीसी इस स्थिति को समझेगा और इस मामले पर जल्द से जल्द जवाब देगा। भारत और श्रीलंका आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को मिलकर आयोजित कर रहे हैं। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी को शुरू होने वाला है। बांग्लादेश का पहला मैच ओपनिंग डे पर कोलकाता में वेस्टइंडीज़ से होना है।





भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से रिलीज़ करने के लिए कहा था। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइटराइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए नौ करोड़ रुपए से अधिक में खरीदा था।

