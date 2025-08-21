गुरुवार, 21 अगस्त 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (10:32 IST)

दिल्ली के 6 स्कूलों को बम की धमकी, 4 दिन में 88 स्कूलों में दहशत

Delhi school bomb threat : राष्ट्रीय राजधानी के कम से कम 6 स्कूलों को गुरुवार को ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिली। इसके बाद पुलिस दल, अग्निशमन कर्मी और बम निरोधक दस्ते तुरंत स्कूल परिसर में पहुंचे और तलाश अभियान शुरू किया। पिछले 4 दिनों तीसरी बार स्कूलों में बम की धमकी मिली है। इससे 88 स्कूलों में दहशत फैल गई।
 
अधिकारियों ने बताया कि सुबह छह बजकर 35 मिनट से सात बजकर 48 मिनट के बीच दिल्ली के छह स्कूलों में बम की धमकी से संबंधित कॉल आई। इनमें प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल, बीजीएस इंटरनेशनल स्कूल, राव मान सिंह स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, मैक्स फोर्ट स्कूल और द्वारका स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं।
 
पिछले चार दिनों में स्कूलों को बम से उड़ाने की यह तीसरी धमकी है। सोमवार को दिल्ली के 32 स्कूलों को ऐसी ही धमकियां मिली थीं, जो बाद में झूठी निकलीं। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के करीब 50 स्कूलों को ई-मेल के जरिए फिर से बम की धमकी मिली, जिसे बाद में फर्जी करार दिया गया।
 
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के स्कूलों को पिछले कई महिनों से लगातार धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं। हालांकि जांच के बाद हर बार यह धमकियां फर्जी ही निकली। 
